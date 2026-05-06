Izraeli lëshon urdhër të ri evakuimi në Libanin jugor
Ushtria izraelite ka lëshuar një paralajmërim të ri për evakuim për banorët e 12 fshatrave dhe qyteteve në Libanin jugor, "në dritën e shkeljes së marrëveshjes së armëpushimit nga Hezbollahu".
Zëdhënësi i Forcave Mbrojtëse të Izraelit, Avichay Adraee, thotë se banorët duhet të largohen të paktën një kilometër larg pronave të tyre "në zona të hapura".
"Kushdo që është i pranishëm pranë elementëve të Hezbollahut, objekteve dhe mjeteve të tyre luftarake e ekspozon jetën e tij në rrezik", shtoi ai.
Më shumë se një milion njerëz në Liban janë zhvendosur brenda vendit si rezultat i luftës, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur nga Donald Trump më 16 prill, Izraeli dhe Hezbollahu kanë vazhduar të shkëmbejnë sulme, duke akuzuar njëri-tjetrin për shkelje të kushteve të marrëveshjes.
Në një përpjekje për të ndaluar luftën dhe për t'i dhënë fund pushtimit të Libanit jugor nga Izraeli, qeveria libaneze ka rënë dakord të drejtojë negociatat me Izraelin, por i vetmi raund bisedimesh të drejtpërdrejta ka qenë në nivel ambasadorësh dhe jo me zyrtarë më të lartë. /Telegrafi/