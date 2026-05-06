Franca njofton dërgimin e një aeroplanmbajtëseje në Detin e Kuq
Ministria e Mbrojtjes e Francës ka njoftuar vendosjen e aeroplanmbajtëses Charles de Gaulle në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, për t'u përgatitur për një mision të ardhshëm për të rivendosur lundrimin e lirë në Ngushticën e Hormuzit.
Aeroplanmbajtësja dhe anijet e saj shoqëruese do të kalojnë sot Kanalin e Suezit, në rrugën drejt Detit të Kuq jugor, tha ministria, transmeton Telegrafi.
Vendosja e anijes është pjesë e një iniciative më të gjerë shumëkombëshe të udhëhequr nga Britania dhe Franca që synon rihapjen e rrugës kryesore ujore.
Në fillim të luftës SHBA-Izrael me Iranin, presidenti francez Emmanuel Macron fillimisht vendosi aeroplanmbajtësen Charles de Gaulle në Mesdheun lindor dhe Detin e Kuq, si një masë mbrojtëse.
E presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se “Project Freedom” (Operacioni Liria) – përpjekja e SHBA-së për të shoqëruar në mënyrë të sigurt anijet përmes Ngushticës së Hormuzit – “do të pezullohet për një periudhë të shkurtër kohe”.
Trump tha se vendimi është marrë “për të parë nëse” një marrëveshje me Iranin “mund të finalizohet”. /Telegrafi/