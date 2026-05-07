Ambasada e Iranit në Korenë e Jugut tha të enjten se "hedh poshtë me forcë" çdo pretendim në lidhje me përfshirjen e forcave të armatosura iraniane në dëmtimin e një anijeje koreane në Ngushticën e Hormuzit.

Megjithatë, ambasada tha se që nga fillimi i luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, Teherani ka "theksuar vazhdimisht" se rruga ujore strategjike "është një pjesë e pandashme e gjeografisë së saj mbrojtëse në përballjen me agresorët dhe mbështetësit e tyre".

Si e tillë, kushtet e lundrimit në ngushticë janë "ndikuar nga situata në zhvillim e sigurisë", transmeton Telegrafi.

Më parë këtë javë, një shpërthim dhe zjarr ndodhi në një anije të lidhur me Korenë e Jugut në Ngushticën e Hormuzit, sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut.

Trump sheh një marrëveshje të mundshme me Iranin brenda “një jave”

Anija me flamur të Panamasë mbante 24 anëtarë të ekuipazhit, përfshirë gjashtë koreano-jugorë, dhe u ankorua pranë ngushticës pranë Emirateve të Bashkuara Arabe para se të ndodhte shpërthimi. Nuk janë raportuar viktima, tha ministria në atë kohë.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump kishte thënë se Irani kishte qëlluar disa herë anijen.

Koreja e Jugut kishte qenë duke vlerësuar nëse do t’i bashkohej përpjekjeve të SHBA-së për të udhëhequr anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit, tha më parë ministria e Jashtme e vendit, por projekti jetëshkurtër amerikan është ndaluar që atëherë. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë