Irani mohon pretendimet për sulm ndaj anijes së Koresë së Jugut
Ambasada e Iranit në Korenë e Jugut tha të enjten se "hedh poshtë me forcë" çdo pretendim në lidhje me përfshirjen e forcave të armatosura iraniane në dëmtimin e një anijeje koreane në Ngushticën e Hormuzit.
Megjithatë, ambasada tha se që nga fillimi i luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, Teherani ka "theksuar vazhdimisht" se rruga ujore strategjike "është një pjesë e pandashme e gjeografisë së saj mbrojtëse në përballjen me agresorët dhe mbështetësit e tyre".
Si e tillë, kushtet e lundrimit në ngushticë janë "ndikuar nga situata në zhvillim e sigurisë", transmeton Telegrafi.
Më parë këtë javë, një shpërthim dhe zjarr ndodhi në një anije të lidhur me Korenë e Jugut në Ngushticën e Hormuzit, sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut.
Anija me flamur të Panamasë mbante 24 anëtarë të ekuipazhit, përfshirë gjashtë koreano-jugorë, dhe u ankorua pranë ngushticës pranë Emirateve të Bashkuara Arabe para se të ndodhte shpërthimi. Nuk janë raportuar viktima, tha ministria në atë kohë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump kishte thënë se Irani kishte qëlluar disa herë anijen.
Koreja e Jugut kishte qenë duke vlerësuar nëse do t’i bashkohej përpjekjeve të SHBA-së për të udhëhequr anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit, tha më parë ministria e Jashtme e vendit, por projekti jetëshkurtër amerikan është ndaluar që atëherë. /Telegrafi/