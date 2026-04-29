Pasojat e luftës në Iran do të 'jehojnë për vite me radhë', thotë udhëheqësja e BE-së
Zyrtarja më e lartë e BE-së ka paralajmëruar se lufta në Iran do të vazhdojë të ndikojë negativisht në Evropë për një kohë të gjatë.
"Pasojat e këtij konflikti mund të ndihen për muaj, apo edhe vite, që do të vijnë", tha Ursula von der Leyen në një fjalim në parlamentin e BE-së, të cilin ajo e quajti një "realitet të ashpër", transmeton Telegrafi.
Presidentja e Komisionit të BE-së tha se mësimi ishte se përzierja e energjisë e BE-së duhej të kalonte nga lëndët djegëse fosile të importuara në burime të rinovueshme.
OKB thotë se të paktën 21 persona janë ekzekutuar dhe 4,000 janë arrestuar në Iran që nga fillimi i luftës
Më parë, CEO i Carlsberg, prodhuesi i tretë më i madh i birrës në botë, kishte paralajmëruar gjithashtu se kompania po përgatitej për pasojat ekonomike nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit që do të zgjasin deri në fund të vitit.
Në përgjigje, BE-ja sot i lehtësoi rregullat e saj të konkurrencës, me Komisionin që u lejon bizneseve të marrin më shumë subvencione për kostot shtesë të karburantit dhe plehrave. /Telegrafi/