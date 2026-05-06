Trump paralajmëron Iranin: Nëse nuk ka marrëveshje, fillojnë bombardimet
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Iranit, duke deklaruar se në mungesë të një marrëveshjeje, do të nisin bombardime “me intensitet më të lartë se më parë”.
Në një mesazh në platformën Truth Social, Trump shkroi se nëse Irani pranon kushtet e dakorduara, operacioni ushtarak i njohur si “Epic Fury” do të përfundojë.
Sipas tij, kjo marrëveshje do të sillte gjithashtu hapjen e Ngushticës së Hormuzit për të gjitha vendet, përfshirë Iranin.
Megjithatë, ai theksoi se arritja e një marrëveshjeje mbetet një “supozim i madh” dhe paralajmëroi se, në rast të kundërt, “bombardimet do të fillojnë” në një nivel më të lartë intensiteti.
Nga ana tjetër, Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se operacioni “Epic Fury” tashmë është përmbyllur. “Operacioni ka mbaruar… ne kemi përfunduar atë fazë,” u shpreh ai gjatë një konference për shtyp.
Deklaratat e dy zyrtarëve vijnë në një moment tensionesh të larta mes Uashingtonit dhe Teheranit, ndërsa mbetet e paqartë nëse palët do të arrijnë një marrëveshje diplomatike në ditët në vijim. /Telegrafi/