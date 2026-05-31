Mjeku: Trump duhet të humbasë peshë dhe të stërvitet më shumë
Mjeku i Donald Trump thotë se presidenti amerikan është në “gjendje të shkëlqyer shëndetësore” pas kontrollit të tij vjetor mjekësor.
Sean Barbabella shkroi një memo të lëshuar nga Shtëpia e Bardhë se Trump, i cili mbush 80 vjeç muajin tjetër, kishte "funksion të fortë kardiak, pulmonar, neurologjik dhe fizik të përgjithshëm".
Barbella foli për peshën e Trumpit dhe mavijosjen në dorën e tij, por tha se ai ishte "plotësisht i aftë për të kryer të gjitha detyrat e Komandantit të Përgjithshëm dhe Kryetarit të Shtetit".
Ky është kontrolli i tij i tretë i njohur që kur u kthye në Shtëpinë e Bardhë vitin e kaluar.
Ai peshon 108 kg, pasi ka shtuar 6.3 kg që nga ekzaminimi mjekësor në prill 2025.
Barbabella tha se presidentit i ishin dhënë udhëzime për dietën, aktivitetin fizik dhe humbjen e vazhdueshme të peshës, dhe ishte duke marrë ilaçe për të kontrolluar kolesterolin.
Ndryshe, vitin e kaluar, duart e mavijosura dhe këmbët e ënjtura të presidentit shkaktuan shqetësim dhe spekulime rreth shëndetit të tij.
Në korrik u zbulua se ai ishte diagnostikuar me një gjendje të venave të quajtur pamjaftueshmëri kronike venoze, e cila ndodh kur venat e këmbëve dështojnë të pompojnë gjak në zemër, duke bërë që ai të grumbullohet në gjymtyrët e poshtme, të cilat më pas mund të fryhen.
Ndërsa kishte mbetur një “ënjtje e lehtë në pjesën e poshtme të këmbës”, Barbabella vuri në dukje në memon e tij se kishte “përmirësim nga viti i kaluar”. /Telegrafi/