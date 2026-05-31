Një meteor shpërthen mbi SHBA, shkakton 'bum zanor'
Një meteor që udhëtoi me 120,700 km/h shkaktoi një bum të dyfishtë që tronditi ndërtesat në Massachusetts dhe Rhode Island në SHBA të shtunën pasdite.
NASA konfirmoi që topi i zjarrtë u qëllua mbi Anglinë e Re .
Agjencia hapësinore tha se energjia e lëshuar gjatë shpërbërjes vlerësohej të ishte ekuivalente me rreth 300 ton TNT.
“Duket se është fragmentuar në një lartësi prej 64 km mbi verilindjen ekstreme të Massachusetts/juglindjen e New Hampshire”, tha NASA në një deklaratë.
#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy…
Shoqata Amerikane e Meteorëve (AMS) tha se bum-et u shkaktuan nga meteori gati 1 metër i gjerë.
Topi i zjarrtë nuk shoqërohet me ndonjë shi meteorësh aktualisht aktiv dhe është një objekt natyror dhe jo një rihyrje e mbeturinave hapësinore apo e një sateliti, sipas NASA-s.
Raportimet për një shpërthim nga njerëz në të gjithë Anglinë e Re bënë që policia dhe agjencitë të përpiqen të kuptojnë se çfarë e kishte shkaktuar bumin e dyfishtë. /Telegrafi/
