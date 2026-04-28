Donald Trump ka deklaruar se Irani ndodhet në një “gjendje kolapsi”, duke ngritur shqetësime të reja për stabilitetin politik dhe institucional të vendit. Sipas tij, autoritetet iraniane i kanë dërguar sinjale SHBA-së se po përballen me vështirësi serioze në menaxhimin e situatës së brendshme.

Presidenti amerikan theksoi se regjimi iranian dëshiron që SHBA-ja të ndërhyjë për të hapur sa më shpejt Strait of Hormuz, një nga rrugët më të rëndësishme detare për transportin global të naftës.

Kjo kërkesë, sipas tij, lidhet drejtpërdrejt me përpjekjet e Teheranit për të stabilizuar situatën dhe për të fituar kohë në mes të paqartësive politike.

Dy muaj që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit - gjithçka MINUTË PAS MINUTE

“Ata sapo na kanë informuar se janë në një ‘gjendje kolapsi’. Duan që ne ta ‘hapim Ngushticën e Hormuzit’ sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa përpiqen të sqarojnë situatën e tyre të udhëheqjes”, pohoi 79-vjeçari, duke shtuar se beson që Irani mund ta zgjidhë këtë situatë.

Deklarata e liderit amerikan vjen në një moment tensionesh të larta në rajon, ku çdo zhvillim që lidhet me Ngushticën e Hormuzit ka ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet globale të energjisë dhe në sigurinë ndërkombëtare.

Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur konfirmim zyrtar nga pala iraniane lidhur me pretendimet e bëra nga Trump, çka lë hapësirë për interpretime të ndryshme mbi gjendjen reale në vend dhe zhvillimet e mundshme në ditët në vijim. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë