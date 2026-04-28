Trump: Irani në gjendje kolapsi, kërkon hapjen e Ngushticës së Hormuzit
Donald Trump ka deklaruar se Irani ndodhet në një “gjendje kolapsi”, duke ngritur shqetësime të reja për stabilitetin politik dhe institucional të vendit. Sipas tij, autoritetet iraniane i kanë dërguar sinjale SHBA-së se po përballen me vështirësi serioze në menaxhimin e situatës së brendshme.
Presidenti amerikan theksoi se regjimi iranian dëshiron që SHBA-ja të ndërhyjë për të hapur sa më shpejt Strait of Hormuz, një nga rrugët më të rëndësishme detare për transportin global të naftës.
Kjo kërkesë, sipas tij, lidhet drejtpërdrejt me përpjekjet e Teheranit për të stabilizuar situatën dhe për të fituar kohë në mes të paqartësive politike.
“Ata sapo na kanë informuar se janë në një ‘gjendje kolapsi’. Duan që ne ta ‘hapim Ngushticën e Hormuzit’ sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa përpiqen të sqarojnë situatën e tyre të udhëheqjes”, pohoi 79-vjeçari, duke shtuar se beson që Irani mund ta zgjidhë këtë situatë.
Deklarata e liderit amerikan vjen në një moment tensionesh të larta në rajon, ku çdo zhvillim që lidhet me Ngushticën e Hormuzit ka ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet globale të energjisë dhe në sigurinë ndërkombëtare.
Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur konfirmim zyrtar nga pala iraniane lidhur me pretendimet e bëra nga Trump, çka lë hapësirë për interpretime të ndryshme mbi gjendjen reale në vend dhe zhvillimet e mundshme në ditët në vijim. /Telegrafi/