Shpërthim në anijen e Koresë së Jugut në Ngushticën e Hormuzit
Një shpërthim dhe zjarr ndodhi të hënën në një anije të lidhur me Korenë e Jugut në Ngushticën e Hormuzit, sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut.
Anija me flamur të Panamasë mbante 24 anëtarë të ekuipazhit, përfshirë gjashtë koreano-jugorë, dhe ishte ankoruar pranë ngushticës pranë Emirateve të Bashkuara Arabe para se të ndodhte shpërthimi. Nuk janë raportuar viktima, tha ministria.
Ministria tha se shkaku i shpërthimit dhe zjarrit nuk dihet menjëherë dhe se qeveria po kontrollon detajet e dëmit, transmeton Telegrafi.
"Qeveria do të komunikojë ngushtë me vendet përkatëse për këtë çështje dhe do të marrë masat e nevojshme për sigurinë e anijeve dhe anëtarëve të ekuipazhit tonë brenda Ngushticës së Hormuzit", shtoi ministria.
Njëzet e gjashtë anije të lidhura me Korenë e Jugut kanë mbetur të bllokuara në ngushticë që nga fillimi i luftës në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/