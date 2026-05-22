SHBA ka shpenzuar mbi gjysmën e interceptorëve duke mbrojtur Izraelin nga raketat iraniane
Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kanë shpenzuar më shumë se gjysmën e rezervave të tyre të interceptorëve THAAD për mbrojtje kundërraketore gjatë mbrojtjes së Izraelit nga sulmet iraniane në luftën e fundit.
Sipas The Washington Post, SHBA ka përdorur më shumë se 200 interceptorë THAAD për të rrëzuar raketa të drejtuara ndaj Izraelit.
Gjithashtu janë lëshuar mbi 100 interceptorë SM-3 dhe SM-6 për mbrojtjen e Izraelit, ndërsa vetë Izraeli ka përdorur më pak se 100 interceptorë Arrow dhe rreth 90 nga sistemi David’s Sling.
Një zyrtar amerikan i tha gazetës se, nëse konflikti me Iranin rifillon, SHBA me gjasë do të duhet të përdorë edhe më shumë interceptorë për mbrojtjen e Izraelit, për shkak të vendimit të Izraelit për të dërguar një pjesë të baterive të mbrojtjes kundërraketore për mirëmbajtje.
Izraeli ka mohuar vazhdimisht pretendimet se po i mbarojnë interceptorët dhe muajin e kaluar miratoi plane për të përshpejtuar ndjeshëm prodhimin e raketave interceptuese Arrow.
Gjatë ditëve të para të luftës, SHBA gjithashtu deklaroi se kishte mjaftueshëm armatim sulmues dhe mbrojtës, pas raportimeve të Post, ku thuhej se mund të detyrohej të fillonte kursimin e interceptorëve.
Izraeli ka një sistem shumë-shtresor të mbrojtjes ajrore, ku sisteme të ndryshme ndalojnë kërcënimet në lartësi të ndryshme.
Niveli më i lartë përbëhet nga sistemet antibalistike Arrow, ku Arrow 2 vepron si brenda atmosferës së Tokës ashtu edhe në hapësirë, ndërsa Arrow 3 intercepton raketat mbi atmosferë.
Vlerësohet se një raketë Arrow 3 kushton nga dy deri në tre milionë dollarë, dhe prodhimi i saj kërkon disa muaj, megjithëse Izraeli nuk ka bërë publik afatin e saktë për arsye sigurie.
Irani gjatë luftës ka lëshuar rreth 650 raketa balistike drejt Izraelit.
Në total, të paktën 16 raketa me koka luftarake konvencionale, që mbanin qindra kilogramë eksploziv, kanë goditur zona të banuara në Izrael dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha. Gjithashtu janë regjistruar mbi 50 raste të raketave me koka kasetore që kanë goditur zona të banuara, me qindra pika të veçanta goditjeje. /Telegrafi/