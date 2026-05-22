Irani zgjeron pretendimet për kontroll ushtarak pranë Ngushticës së Hormuzit
Irani ka deklaruar se po zgjeron zonën rreth Ngushticës së Hormuzit mbi të cilën pretendon kontroll ushtarak, duke thënë se synon të forcojë sovranitetin mbi një nga rrugët më të rëndësishme tregtare në botë.
Një hartë e publikuar nga autoriteti i ri iranian për ngushticën pretendon “mbikëqyrje ushtarake” mbi më shumë se 22 mijë kilometra/katrorë, duke përfshirë edhe ujërat territoriale të Omanit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Këto të fundit i kanë quajtur pretendimet “vetëm fragmente ëndrrash”.
Autoriteti iranian ka deklaruar se çdo kalim nëpër ngushticë duhet të bëhet me “koordinim dhe autorizim” nga Teherani, ndërsa SHBA dhe aleatët e saj i kanë refuzuar këto pretendime dhe u kanë kërkuar anijeve të mos i zbatojnë.
Sipas mediave të lidhura me Gardën Revolucionare iraniane, janë publikuar pamje të një sulmi ndaj një tanker në ngushticë, ndërsa analiza të BBC Verify e lidhin incidentin me një anije që kishte raportuar goditje në fillim të majit.
Në të njëjtën kohë, forcat amerikane kanë hipur në një tanker të dyshuar se po shkonte drejt Iranit, duke thënë se ai mund të ketë shkelur bllokadën ndaj porteve iraniane.
Sipas CENTCOM, anija u kontrollua dhe më pas u lirua, ndërsa SHBA ka devijuar dhjetëra anije tregtare dhe ka ndërhyrë në disa raste që nga fillimi i bllokadës në prill.
Ngjarjet vijnë në një kohë tensionesh të rritura, ndërsa përpjekje diplomatike nga SHBA, vendet e Gjirit dhe ndërmjetës të tjerë po zhvillohen për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. /Telegrafi/