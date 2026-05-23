Zyrtari iranian: Marrëveshja e paqes nuk është aspak afër
Irani ka deklaruar se marrëveshja e paqes nuk është aspak afër nënshkrimit, duke theksuar se dallimet mes palëve mbeten shumë të mëdha.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, tha se negociatat mes Iran dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur ende në një pikë vendimtare.
“Procesi diplomatik në vazhdim dhe prania e zyrtarëve të lartë pakistanezë në Teheran nuk do të thotë se kemi arritur në një kthesë apo situatë vendimtare”, deklaroi Baghaei për televizionin shtetëror IRIB.
Në të njëjtën kohë, komandanti i ushtrisë pakistaneze Asim Munir dhe ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi zhvilluan takime në Teheran për shkëmbim mesazhesh diplomatike mes palëve.
Baghaei tha se nuk mund të thuhet se marrëveshja është afër, pasi dallimet ndërmjet Iranit dhe SHBA-së janë “të thella dhe të shumta”, duke shtuar se diplomacia kërkon kohë.
Ai theksoi se bisedimet synojnë përfundimin e armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Liban, ndërsa programi bërthamor iranian aktualisht nuk është pjesë e agjendës së negociatave. Sipas tij, në bisedime duhet të përfshihen edhe çështja e Ngushticës së Hormuzit dhe sulmet amerikane ndaj anijeve të lidhura me Iranin.
Irani, SHBA-ja dhe Izrael arritën armëpushim më 8 prill pas 40 ditësh konflikti, i cili nisi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt. Pas armëpushimit, delegacionet iraniane dhe amerikane zhvilluan një rundë negociatash në Islamabad më 11 dhe 12 prill, por pa arritur marrëveshje konkrete.
Sipas mediave, gjatë javëve të fundit palët kanë shkëmbyer disa propozime për përfundimin e konfliktit me ndërmjetësimin e Pakistan, por ende nuk ka pajtim për çështjet kryesore. /Telegrafi/