Trump do të dëgjojë opsione ushtarake për Iranin, ndërsa përpiqet t'i shkaktojë dëme ekonomike
Presidenti amerikan Donald Trump pritet të dëgjojë të enjten nga zyrtarët e Pentagonit për opsionet e përditësuara ushtarake për Iranin, ndërsa ushtron presion mbi Teheranin që të bjerë dakord për një marrëveshje, tha një burim i njohur me çështjen.
Trump informohet rregullisht mbi planet ushtarake, dhe nuk kishte shumë të dhëna që tregonin se ngurrimi i tij i mëparshëm për të rinisur fushatën e bombardimeve amerikane po zbehej, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, informimi ishte një shenjë se Trump po i mban opsionet e tij të hapura, ndërsa negociatat për t'i dhënë fund luftës po ecin ngadalë.
Informimi, i raportuar për herë të parë nga Axios, pritej të përfshinte admiralin Brad Cooper, komandantin e Komandës Qendrore të SHBA-së, dhe gjeneralin Dan Caine, kryetarin e shefave të përbashkët të shtabit, së bashku me zyrtarë të tjerë të lartë ushtarakë.
Strategjia aktuale e Trump është hartuar për t'i shkaktuar sa më shumë dëme ekonomike Iranit, me shpresën se vendi do t'i nënshtrohet kërkesave të tij për frenimin e programit të tij bërthamor.
Ai u ka thënë këshilltarëve të tij kryesorë ditët e fundit se dëshiron që bllokada detare amerikane e porteve iraniane të vazhdojë, thanë burime të njohura me bisedimet, dhe ekipi i tij ka filluar të hedhë themelet për një zgjatje të tillë, duke përfshirë një mbyllje afatgjatë të Ngushticës së Hormuzit.
"Bllokada është gjeniale," u tha presidenti gazetarëve të mërkurën kur u pyet se sa do të vazhdonte.
"Tani, ata duhet të qajnë xhaxha, kjo është e gjitha që duhet të bëjnë. Thjesht thonë, 'Ne dorëzohemi'", shtoi ai.
Ndërsa Pentagoni ka vazhduar të bëjë përgatitjet nëse presidenti vendos të rifillojë fushatën e tij të bombardimeve, Trump ka treguar prej kohësh brenda vendit se do të preferonte të bënte një marrëveshje me iranianët dhe të shmangte sulme të mëtejshme kinetike, thanë burimet e njohura me çështjen.
Armëpushimi aktualisht në fuqi është i pafund dhe Trump ka thënë se nuk ndjen presion kohor për të arritur një marrëveshje. /Telegrafi/