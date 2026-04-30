Pakistani ka hapur korridore tokësore për në Iran mes bllokimit në Ngushticën e Hormuzit
Ndërsa vëmendja e madhe e botës ka qenë në Ngushticën e Hormuzit, e cila është thelbësore, Pakistani ka hapur gjashtë rrugë tokësore tranziti për mallrat e destinuara për në Iran.
Ministria e Tregtisë lëshoi Urdhrin 2026 për Tranzitin e Mallrave përmes Territorit të Pakistanit më 25 prill, duke e futur atë në fuqi të menjëhershme, duke formalizuar një korridor rrugor përmes territorit të saj për të pastruar ngarkesat e prapambetura.
Urdhri lejon që mallrat me origjinë nga vendet e treta të transportohen përmes Pakistanit dhe të dorëzohen në Iran me rrugë tokësore, transmeton Telegrafi.
Rreth 3,000 kontejnerë transporti iranianë kanë qëndruar në portet e Karaçit dhe Gwadorit që nga fillimi i konfliktit dy muaj më parë.
Gjashtë rrugët e caktuara lidhin portet kryesore të Pakistanit - Karaçi, Port Qasim dhe Gwadar - me dy kalime kufitare iraniane - Gabd dhe Taftan - që kalojnë nëpër provincën jugperëndimore të Balochistanit të Pakistanit, e cila kufizohet me Iranin.
Njoftimi i ministrisë së tregtisë u bazua në një marrëveshje të vitit 2008 midis Islamabadit dhe Teheranit që lejon transportin e mallrave dhe pasagjerëve me rrugë tokësore. Irani nuk i ka përdorur këto rrugë deri më tani, pasi mbështetej në portet e veta për tregti. /Telegrafi/