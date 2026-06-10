Gazetari italian tregon të ardhmen e Zhegrovës
Edon Zhegrova dëshiron të vazhdojë aventurën e tij te Juventusi dhe është i vendosur të luftojë për një vend në skuadrën e sezonit të ardhshëm.
Sipas raportimeve të gazetarit Nicolo Schira, reprezentuesi i Kosovës u ka bërë të qartë drejtuesve të klubit se ndihet plotësisht i rikuperuar dhe në gjendjen e duhur fizike për të treguar potencialin e tij. Zhegrova shpreson që gjatë fazës përgatitore verore të bindë trajnerin Luciano Spalletti se meriton një rol më të rëndësishëm në ekip.
Sezoni i kaluar nuk shkoi sipas pritshmërive për sulmuesin kosovar, i cili nuk arriti të përfitonte maksimalisht nga mundësitë që iu dhanë. Megjithatë, stafi teknik i Juventusit nuk e ka humbur ende besimin tek cilësitë e tij dhe po shqyrton mundësinë për t'i dhënë një tjetër shans.
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Për momentin, nuk ka presion nga ana e agjentit të lojtarit për një transferim gjatë kësaj vere. Palët preferojnë të presin fazën përgatitore dhe të vlerësojnë situatën përpara se të marrin një vendim përfundimtar mbi të ardhmen e tij.
Burimet pranë klubit bëjnë të ditur se performancat e Zhegrovës gjatë kampit veror do të jenë vendimtare. Nëse ai arrin të bindë Spallettin me paraqitjet e tij, atëherë mund të sigurojë një vend në planet e Juventusit për sezonin e ri. Në të kundërtën, klubi dhe lojtari mund të shqyrtojnë alternativa të tjera për vazhdimin e karrierës. /Telegrafi/