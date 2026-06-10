Këto janë pesë gratë më të votuara nga partitë kryesore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) po vazhdon procesin e numërimit të votave për kandidatët për deputetë. Deri më tani janë numëruar 58.28 për qind e votave.
Telegrafi sjell pesë kandidatet më të votuara nga katër partitë që kanë siguruar numrin më të madh të votave në zgjedhje.
Nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, kandidatja më e votuar është Albulena Haxhiu me 59,621 vota.
Pas saj renditet Donika Gërvalla-Schwarz me 48,090 vota, ndërsa në vendin e tretë është Mimoza Kusari-Lila me 33,418 vota.
Shqipe Mehmeti-Selimi mban pozitën e katërt me 22,409 vota, ndërsa pesëshen e grave më të votuara në këtë subjekt e përmbyll Saranda Bogujevci me 14,578 vota.
Në PDK, kandidatja më e votuar është Vlora Çitaku me 21,765 vota. Pas saj vjen Sala Jashari me 21,676 vota.
E treta në renditje është Ganimete Musliu me 16,802 vota, ndërsa vendin e katërt e zë Besa Kabashi-Ramaj me 11,727 vota.
Në pozitën e pestë renditet Blerta Deliu-Kodra me 10,396 vota.
Nga LDK-ja, më e votuara është bartësja e listës, Vjosa Osmani-Sadriu, e cila ka siguruar 42,533 vota.
Në vendin e dytë renditet Doarsa Kica-Xhelili me 30,035 vota, ndërsa e treta është Hykmete Bajrami me 23,780 vota.
Janina Ymeri renditet e katërta me 12,289 vota, kurse pesëshen e grave më të votuara nga LDK-ja e përmbyll Jehona Lushaku-Sadriu me 10,889 vota.
Në AAK, kandidatja më e votuar është Albana Bytyqi me 5,436 vota. Pas saj renditet Teuta Haxhiu me 4,270 vota.
E treta në listë është Diellza Kukaj me 3,330 vota, ndërsa Malëzore Ramosaj-Januzaj mban vendin e katërt me 2,125 vota.
Pesëshen e grave më të votuara në këtë subjekt politik e përmbyll Fitore Hulaj me 2,001 vota. /Telegrafi/