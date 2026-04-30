Flet nga diku, por askush nuk e ka parë - lideri i Iranit lëshon një tjetër deklaratë
Udhëheqësi suprem i Iranit ka lëshuar një deklaratë të re.
Ajatollah Mojtaba Khamenei, i cili nuk është parë ose dëgjuar personalisht për të që kur u ngrit në detyrën më të lartë, pretendoi se "menaxhimi i ri" i Ngushticës së Hormuzit nga Teherani do të "sjellte qetësi dhe përparim" dhe përfitime ekonomike për të gjitha kombet.
Veçmas në rrjete sociale, ai deklaroi se “një kapitull i ri po hapet për Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit".
Ndryshe, ka pasur raportime se udhëheqësi i ri, i cili pasoi të atin pasi u vra në sulmet amerikane-izraelite më 28 shkurt, është plagosur rëndë.
Së fundmi, ai është shfaqur në një mural në Iran bashkë me komandantë dhe zyrtarë të vdekur.
Kjo ka nxitur spekulimet se ai mund të jetë i vdekur ose i plagosur rëndë.
Mojtaba nuk është shfaqur në asnjë video ose regjistrim audio që kur sulmet goditën rezidencën e babait të tij në fillim të luftës. /Telegrafi/