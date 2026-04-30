Trump kritikon ashpër kancelarin gjerman: Merru me vendin tënd totalisht të shkatërruar
Donald Trump ka kritikuar ashpër kancelarin e Gjermanisë, duke thënë se ai duhet të përqendrohet më shumë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, të cilën e ka cilësuar si një fushë ku kancelari ka qenë “plotësisht joefektiv”.
Sipas presidentit amerikan, Friedrich Merz po neglizhon problemet e brendshme të vendit, veçanërisht çështjet e emigracionit dhe krizës energjetike që po prekin ekonominë gjermane.
Ai gjithashtu e ka akuzuar kancelarin për përfshirje dhe ndërhyrje në çështjet ndërkombëtare që lidhen me përpjekjet për të neutralizuar kërcënimin bërthamor të Iranit.
Trump ka theksuar se veprimet kundër programit bërthamor iranian po kontribuojnë në rritjen e sigurisë globale.
Sipas tij, kjo qasje e bën botën më të sigurt, përfshirë edhe Gjermaninë, ndërsa ka kërkuar që Berlini të fokusohet më shumë në sfidat e veta të brendshme.
Ndryshe, partia e presidentit amerikan botërisht mbështet partinë ekstreme gjermane, AFD kundërshtare e Merzit. /Telegrafi/