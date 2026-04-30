Donald Trump ka kritikuar ashpër kancelarin e Gjermanisë, duke thënë se ai duhet të përqendrohet më shumë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, të cilën e ka cilësuar si një fushë ku kancelari ka qenë “plotësisht joefektiv”.

Sipas presidentit amerikan, Friedrich Merz po neglizhon problemet e brendshme të vendit, veçanërisht çështjet e emigracionit dhe krizës energjetike që po prekin ekonominë gjermane.

Ai gjithashtu e ka akuzuar kancelarin për përfshirje dhe ndërhyrje në çështjet ndërkombëtare që lidhen me përpjekjet për të neutralizuar kërcënimin bërthamor të Iranit.

Kancelari gjerman thekson rëndësinë e marrëdhënies me SHBA-në - orë pasi Trump sugjeroi tërheqjen e trupave

Trump ka theksuar se veprimet kundër programit bërthamor iranian po kontribuojnë në rritjen e sigurisë globale.

Sipas tij, kjo qasje e bën botën më të sigurt, përfshirë edhe Gjermaninë, ndërsa ka kërkuar që Berlini të fokusohet më shumë në sfidat e veta të brendshme.

Ndryshe, partia e presidentit amerikan botërisht mbështet partinë ekstreme gjermane, AFD kundërshtare e Merzit. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë