Trump pret ekuipazhin e Artemis II në Zyrën Ovale: Udhëtimi i radhës drejt Marsit
Udhëtimi i astronautëve Artemis II drejt Hënës dhe kthimi i bëri ata të zbarkojnë në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë - duke qëndruar pranë ndërsa presidenti Donald Trump fliste për UFO-t, Forcën Hapësinore dhe luftën e Iranit.
Reid Wiseman i NASA-s, Victor Glover, Christina Koch dhe astronauti i Agjencisë Hapësinore Kanadeze Jeremy Hansen qëndruan pas Trumpit në Resolute Desk - i cili kishte një model të Hënës të veshur me ar.
Administratori i NASA-s Jared Isaacman gjithashtu qëndroi përkrah astronautëve.
“Nuk e di se si e bëjnë. Nuk do të doja ta bëja, por duhen njerëz si ky për ta bërë vendin tonë të madh”, tha presidenti amerikan.
Trump përmendi shkurtimisht prioritetet e tij në lidhje me hapësirën, disa prej të cilave u nxitën nga gazetarët: duke lavdëruar vendimin e tij për të themeluar degën ushtarake të Forcës Hapësinore në mandatin e tij të parë, duke përsëritur qëllimin e tij për të publikuar materiale të klasifikuara në lidhje me UFO-t dhe duke thënë se kishte një "shans të mirë" që një person tjetër të ecte në hënë gjatë presidencës së tij.
“Nuk na pëlqen të themi me siguri, sepse pastaj ju thoni, oh, dështuam”, tha Trump.
“Pra, kemi një shans të mirë. E kemi autorizuar”, shtoi ai.
Ndryshe, Isaacman konfirmoi përpjekjet për të dërguar një person përsëri në sipërfaqen e Hënës në vitin 2028, si dhe detajoi planet e vazhdueshme për të nisur një mision Artemis III në vitin 2027.
Ai tha gjithashtu se selia e NASA-s do të mbetet në Uashington, duke e quajtur një "avantazh" të qenit në kryeqytetin e vendit - një pohim me të cilin u pajtua edhe Trump.
Raportohet se një Hënë e artë e dhuruar Shtëpisë së Bardhë nga Isaacman dhe një model i Raketës 1 të huazuar nga NASA ishin të dukshme në tavolinën e Trumpit gjatë vizitës.
Kur astronautët u kthyen me sukses, Trump i përgëzoi ata për bëmën e tyre "spektakolare" dhe ftoi ekuipazhin në Shtëpinë e Bardhë.
"Do ta bëjmë përsëri dhe pastaj, hapi tjetër, Marsi", tha Trump. /Telegrafi/