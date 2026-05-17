Kubanezët përgatiten për “pushtim” ndërsa SHBA-të përshkallëzojnë tensionet me ishullin që ka vuajtur shumë
Disa ditë më parë, menaxherja e ndërtesës ku ndodhet zyra e CNN në Havanë trokiti në derë me një mesazh urgjent: Ajo duhej të dinte nëse do të vinin në punë gjatë pushtimit "të afërt" të SHBA-së.
Fushata intensive e presionit e Uashingtonit ndaj Kubës ishte ndjerë tashmë fort në jetën e përditshme, transmeton Telegrafi.
Nën bllokadën e vazhdueshme të naftës nga SHBA-ja, energjia elektrike ndërpritet në zyra disa herë në ditë. Kriza ekonomike në rritje do të thotë se nuk ka karburant për gjeneratorin e ndërtesës apo edhe letër higjienike për banjot.
Çdo ditë, kalohet pranë një peme të madhe artificiale Krishtlindjesh në hollin e pritjes që askush nuk është shqetësuar ta heqë.
Por tani menaxherja e ndërtesës tha se i ishte dhënë detyra me "urdhra nga lart" - si të gjitha ndërtesat e zyrave në qytet, është në pronësi të shtetit - për të hartuar një plan për ndërtesën në rast të një sulmi imperialist.
Si në një sulm amerikan. (Administrata Trump nuk ka thënë se po planifikon ndonjë operacion ushtarak në Kubë.)
Kubanët kanë jetuar me kërcënimin e veprimit ushtarak të SHBA-së për aq kohë sa është bërë një shaka e errët.
“Kur vijnë amerikanët” - është shprehja që kubanezët përdorin me humorin e tyre të zi karakteristik për të thënë se si një problem i gjatë — i cili është i panumërt — do të zgjidhet një ditë.
Tani duket vërtet, në një mënyrë ose në një tjetër, sikur amerikanët po vijnë.
CIA vjen në Kubë
Vizita e drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe, në Havanë këtë javë në bordin e një aeroplani jo shumë të fshehtë me mbishkrimin “Shtetet e Bashkuara të Amerikës” ishte thellësisht tronditëse për shumë kubanezë dhe shenja më e qartë deri më tani se tensionet po arrijnë masën kritike.
Nëse SHBA-të janë Perandoria e Keqe për qeverinë kubane, atëherë kreu i CIA-s, agjencia që në vitet e 60-ta sajoi komplote fantastike për të vrarë Fidel Castro-n me puro shpërthyese dhe kostume të helmuara për zhytje, është vetë Luciferi.
Ka muze të tërë në Kubë të dedikuar për keqbërjet e liga të CIA-s kundër revolucionit.
Në fotot e publikuara nga CIA, shefat e zymtë të spiunazhit të Kubës përshëndesin homologët e tyre amerikanë në një shtëpi protokolli me perde të errëta në dritare dhe një tavolinë të gjatë çuditërisht të mbushur me aranzhime lulesh.
Përveç Ratcliffe, oficerët e inteligjencës amerikane i kanë fytyrat e turbullta për të fshehur identitetin e tyre.
"Është kulmi i ironisë historike", tha Peter Kornbluh, një bashkautor i "Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negociates Between Washington and Havana", për shfaqjen e papritur të shefit të spiunazhit amerikan në ishullin e drejtuar nga komunistët.
“Misioni i Ratcliffe ishte ta bënte Kubën një ofertë ‘bëje ose vdis’ që me sa duket nuk mund ta refuzojë. Shkencëtarët politikë e quajnë këtë “diplomaci nënshtrimi”, tha Kornbluh për CNN.
Zyrtarët kubanë thanë se gjatë vizitës, ata paraqitën argumentin pse ishulli i tyre nuk përbën kërcënim për SHBA-në - duke kundërshtuar justifikimin ligjor të administratës Trump për bllokadën e naftës që e ka zhytur ishullin në një rënie ekonomike, sipas një deklarate të qeverisë kubane.
Me sa duket, këto argumente ranë në vesh të shurdhër. Ratcliffe akuzoi zyrtarët kubanë se kishin poste dëgjimi ruse dhe kineze në ishull dhe se kishin penguar interesat amerikane në rajon, sipas zyrtarëve amerikanë.
Nëse SHBA-të kanë përdorur një qasje karrote dhe shkopi me Kubën në muajt e fundit - oferta ndihme ose shtrëngim ekonomik - karrotat nuk duket se janë më në menu.
Vetëm disa orë pasi Ratcliffe u largua nga Havana, u publikua lajmi se prokurorët federalë amerikanë po kërkonin një padi kundër ish-presidentit kubanez Raul Castro, zyrtarisht në pension, por që ende referohet në ishull si “udhëheqësi i revolucionit” dhe që besohet gjerësisht se po i merrte vendimet nga prapaskena.
Shumë të mërguar kubanë në Miami do të brohoriste një padi ndaj Kastros për rolin e tij të dyshuar në rrëzimin e dy aeroplanëve në vitin 1996 që i përkisnin organizatës kubano-amerikane në mërgim, Vëllezërit për Shpëtimin. Një padi do të përgatiste terrenin për kapjen dhe gjykimin e mundshëm të Kastros - siç ndodhi në Venezuelë në janar me aleatin e Kubës, Nicolas Maduro.
Por çdo veprim kundër Kastros, i cili mbush 95 vjeç në qershor dhe tani ka vështirësi të ecë pa ndihmën e shoqëruesve dhe nipit të tij truproje, do të ishte përshkallëzimi përfundimtar i tensioneve tashmë të ndezura, që ka të ngjarë të çojë në një ndërprerje të diplomacisë - nëse jo në konflikt të hapur.
Kubanët përgatiten për betejë
Disa zyrtarë kubanë kanë thënë mes thashethemeve për një aktakuzë ndaj Kastros në javët e fundit, se një zhvillim i tillë do t'i jepte fund negociatave dhe do të hapte rrugën për një ndërhyrje ushtarake për të cilën ata do të sakrifikonin jetën e tyre nëse do të ishte e nevojshme.
"Ne jemi gati", njoftoi presidenti kuban Miguel Diaz-Canel më 1 Maj, "Dhe e them këtë me një bindje të thellë që e kam ndarë me familjen time, për të dhënë jetën tonë për revolucionin".
Media shtetërore kubane ka publikuar imazhe të civilëve që marrin trajnim ushtarak si pjesë e asaj që Fidel Castro e parashikonte si "lufta e të gjithë popullsisë" në të cilën kubanët e armatosur nga qeveria do të luftonin një luftë guerile të rraskapitjes kundër pushtuesve të huaj.
Plani mbështetet në luftime guerile në stilin e Vietnamit dhe jo në një konflikt midis ushtrive.
Disa nga videot e publikuara tregojnë ushtarë që kryejnë manovra me armë sovjetike më të vjetra se sa janë. Në një video, ata po tërheqin një armë kundërajrore me qe.
Pavarësisht mungesës së armëve moderne në forcat e armatosura kubane, historiani ushtarak Hal Klepak i tha CNN se ushtria e ishullit ende mund të ngrejë rezistencë të vendosur ndaj një sulmi amerikan në tokë.
“Ata kanë treguar, siç e kemi parë vazhdimisht në fatkeqësitë natyrore, se janë të aftë të mobilizojnë popullsinë, janë të aftë të nxjerrin njerëzit jashtë”, tha Klepak.
Ndërsa kushtet në ishull përkeqësohen dhe ndërprerjet e energjisë elektrike zgjasin gjithë ditën, disa kubanë thonë se të paktën një konflikt do t’i jepte fund vuajtjeve të tyre të zgjatura.
Spitalet shtetërore tani janë të privuara nga shumë ilaçe bazë, kubanët ankohen për ushqim që kalbet në frigoriferët e tyre gjatë ndërprerjeve të gjata të energjisë dhe grumbullime mbeturinash të pambledhura në pothuajse çdo lagje të ishullit.
Bllokada e naftës e Uashingtonit e ka tharë ishullin nga rezervat e tij të fundit, njoftoi këtë javë ministri i energjisë. Sanksionet e reja kundër kompanive që bëjnë biznes me Kubën po ndalojnë shumicën e dërgesave detare në ishull, duke garantuar që çmimet e ushqimeve dhe uria do të rriten edhe më shumë.