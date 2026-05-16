Sulme kibernetike në SHBA - Irani dyshohet se ka hakuar sistemet e pompave të karburanteve
Sipas burimeve të CNN-it, zyrtarët amerikanë dyshojnë se hakerë iranianë kanë depërtuar në sistemet e monitorimit të rezervuarëve të karburantit në pikat e karburantit në disa shtete të SHBA-së.
Sipas burimeve të njohura me hetimin, sulmuesit kanë shfrytëzuar sistemet automatike të matjes së rezervuarëve, të njohura si ATG, të cilat kanë qenë të ekspozuara në internet dhe të pambrojtura me fjalëkalime.
Në disa raste, ata kanë mundur të ndryshojnë të dhënat që shfaqeshin në ekran, por jo nivelin real të karburantit në rezervuarë.
Edhe pse deri tani nuk ka të dhëna për dëme fizike, këto ndërhyrje kanë ngritur shqetësime serioze të sigurisë. Ekspertët dhe zyrtarët amerikanë paralajmërojnë se qasja në një sistem të tillë, të paktën teorikisht, mund të lejojë që rrjedhjet e karburantit të mos vërehen.
Irani është ndër të dyshuarit kryesorë për shkak të aktiviteteve të mëparshme të ngjashme. Megjithatë, burimet thonë se qeveria amerikane mund të mos jetë në gjendje të përcaktojë përfundimisht përgjegjësinë, për shkak të mungesës së gjurmëve forenzike të lëna nga hakerët.
CNN ka kërkuar koment nga Agjencia amerikane për sigurinë kibernetike dhe infrastrukturën, ndërsa FBI ka refuzuar të komentojë rastin.
Në tekst përmendet edhe konteksti më i gjerë i rritjes së aktiviteteve kibernetike iraniane gjatë luftës SHBA–Izrael me Iranin. Yossi Karadi, shefi i Drejtorisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Izraelit, i tha CNN-it “po shohim rritje të ndjeshme në shkallë, shpejtësi dhe integrim midis operacioneve kibernetike dhe fushatave psikologjike”.
Allison Wikoff nga PwC vlerësoi se operacionet iraniane “po përshpejtohen, me cikle më të shpejta, me grupe më të ndërlikuara haktiviste dhe me gjasë me zgjerim të aktiviteteve të zbulimit dhe phishing-ut, të ndihmuara nga inteligjenca artificiale”.
Ish-zyrtarë amerikanë paralajmërojnë gjithashtu për ndikimin e mundshëm të këtyre aktiviteteve në ciklet e ardhshme zgjedhore në SHBA, veçanërisht përmes operacioneve të informacionit, jo domosdoshmërisht përmes sulmeve direkte ndaj sistemeve zgjedhore. /Telegrafi/