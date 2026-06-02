Bashkëshortja e Bidenit publikon memoare - dinte se Joe ishte i sëmurë para përfundimit të mandatit presidencial
Libri “Pamje nga Krahu Lindor” (View from the East Wing), i cili del sot, përmban rrëfime të hapura të ish-Zonjës së Parë të SHBA-së mbi tronditjen pas diagnozës së kancerit të bashkëshortit të saj, paraqitjen katastrofale të presidentit amerikan, Joe Bidenit në debatin e vitit 2024, si dhe mënyrën se si problemet e djalit të saj, Hunter vunë në provë qëndrueshmërinë e saj të gjatë emocionale.
Nëpërmjet reflektimeve personale, Jill Biden jep një pasqyrë mbi kohën në Shtëpinë e Bardhë, fundin e karrierës politike të bashkëshortit të saj dhe përballjen me rikthimin e Donald Trumpit në pushtet, shkruan CNN.
Ajo tregon se ka qenë e shqetësuar për shëndetin e bashkëshortit edhe para largimit nga Shtëpia e Bardhë. Libri nis me diagnozën e kancerit të prostatës në fazën e katërt, e cila, sipas saj, “e tronditi” familjen muaj pasi ish-presidenti la detyrën. Megjithatë, ajo thotë se kishte dyshuar më herët se diçka nuk ishte në rregull.
Ajo përshkruan simptomat dhe vizitat mjekësore që çuan në diagnostikimin e sëmundjes, si dhe shqetësimet për gjendjen e tij shëndetësore dhe efektet anësore të terapisë hormonale, përfshirë lodhjen dhe ndryshimet e humorit. Jill Biden thekson se bashkëshorti i saj “po plaket në detyrë”, por ishte ende i aftë për punën.
Ajo gjithashtu pranon se në martesën e tyre ekzistojnë tema për të cilat nuk flasin, përfshirë çështje shëndetësore personale, duke e përshkruar marrëdhënien si diskrete dhe të rezervuar.
Në pjesët politike, ajo kujton se e ka inkurajuar Biden të zgjerojë rrethin e këshilltarëve dhe ka marrë pjesë në diskutime mbi kriza si lufta Izrael–Hamas dhe tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani, të cilën e quan një moment kritik për administratën e tij.
Ajo pranon se ishte e vetëdijshme për dështimin e debatit të CNN në qershor 2024, duke përshkruar gjendjen e bashkëshortit si të lodhur dhe shqetësuese. Ajo rrëfen se gjatë debatit ka menduar për mundësi serioze shëndetësore dhe shpreh keqardhje që nuk u kërkuan analiza më të thella mjekësore.
Jill Biden gjithashtu kritikon qasjen ndaj Trumpit, të cilin e përshkruan në mënyra të ndryshme gjatë librit dhe flet për presionin publik dhe frikën e njerëzve për kthimin e tij në pushtet.
Ajo përmend edhe vendimin për të falur Hunter Biden, duke e mbështetur pavarësisht kundërshtimeve, si dhe vështirësitë që ka sjellë varësia e tij nga droga, të cilën e pranon si një nga sfidat më të rënda personale.
Në fund, ajo reflekton mbi rolin e Zonjës së Parë, të cilin e përshkruan si një pozicion të vështirë dhe kontradiktor, ku pritet të jesh aktive, por jo shumë politike. Gjithashtu, ajo flet për përvojën e saj si mësuese që punonte me kohë të plotë, duke theksuar se kjo e ndihmoi të qëndronte e lidhur me realitetin jashtë Shtëpisë së Bardhë. /Telegrafi/