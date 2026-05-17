Ushtarët e KFOR-it trajnohen për transport ajror të pajisjeve në Kosovë
Ushtarët e Komandës Rajonale Lindje (RC-E), në kuadër të misionit të udhëhequr nga NATO në Kosovë – KFOR, kanë zhvilluar ushtrime të transportit ajror të pajisjeve së bashku me pjesëtarë të Forcave të Armatosura Daneze në kampin “Novo Selo”.
Sipas njoftimit të KFOR-it, ushtrimet kishin për qëllim avancimin e aftësive për transportimin e sigurt të pajisjeve dhe mbështetjen e operacioneve në rajon.
“Ushtarët e Komandës Rajonale Lindje zhvilluan trajnim për sling-load së bashku me personelin e Forcave të Armatosura Daneze në kampin Novo Selo, për të përmirësuar aftësinë e tyre për transportimin ajror të sigurt të pajisjeve dhe mbështetjen e operacioneve në rajon”, thuhet në njoftim.
KFOR ka theksuar se këto aktivitete rrisin bashkëpunimin ndërmjet forcave shumëkombëshe dhe përmirësojnë transportin e sigurt të pajisjeve dhe furnizimeve në kushte të vështira.
“Këto aktivitete përmirësojnë ndërveprueshmërinë ndërmjet forcave shumëkombëshe dhe forcojnë kapacitetin operacional të KFOR-it, duke reflektuar përkushtimin e vazhdueshëm për garantimin e një ambienti të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë”, thuhet tutje në njoftim.
Në fund, KFOR ka rikujtuar se vazhdon zbatimin e mandatit të tij në bazë të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e BE-së për Sundim të Ligjit në Kosovë, EULEX. /Telegrafi/