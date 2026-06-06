Rritet çmimi i naftës
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 6 qershor 2026.
Në bazë të vendimit të MINTI-t, çmimi i naftës për sot është 1.54 euro për litër, dy cent më shtrenjtë se të premten, ndërkaq çmimi i benzinës është i njëjtë, 1.42 euro për litër.
Gazi ka shënuar rënie të çmimit për 2 cent. Nga 0.71 euro për litër sa ishte të premten, sot është 0.69 euro për litër.
Çmimet hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/