Ndërron jetë një punëtor në Gjakovë, mbeti i bllokuar nën kamion
Një punëtor ka ndërruar jetë sot rreth orës 09:55 pasi shoferi i një kamioni ka humbur kontrollin mbi mjetin, me ç’rast kamioni ka rrëshqitur ku si pasojë e kësaj lëvizjeje, punëtori mbeti i bllokuar nën të në fshatin Meqë të Gjakovës.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.
“Sot, rreth orës 09:55, kemi pranuar informatën për një incident në fshatin Meqë.Sipas hetimeve fillestare, dyshohet se gjatë procesit të punës, shoferi i një mjeti transportues (kamion) ka humbur kontrollin mbi mjetin, me ç’rast kamioni ka rrëshqitur. Si pasojë e kësaj lëvizjeje, një punëtor(mashkull i moshës madhore) i cili ndodhej në afërsi të mjetit, ka mbetur i bllokuar nën të. Në vendngjarje kanë dalë menjëherë njësitë relevante të Policisë, ekipi i zjarrfikësve dhe ndihma e shpejtë. Pas intervenimit, mjeku përgjegjës ka konstatuar se personi i zënë nën mjet ka ndërruar jetë”, ka thënë Krasniqi.
Sipas saj, lidhur me rastin po ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm nga Policia për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje. /Telegrafi/