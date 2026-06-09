Ishte gati të bëhej gjyqtari i parë somalez në historinë e Kupës së Botës, por iu ndalua hyrja në SHBA
Gjyqtari somalez i futbollit, Omar Artan, nuk do të jetë në Kupën e Botës 2026 pasi iu mohua hyrja në Shtetet e Bashkuara, konfirmoi FIFA të hënën. Artan ishte gati të bëhej gjyqtari i parë somalez që do të gjykonte në një Kupë Bote, duke bërë histori për vendin e tij.
Artanit iu mohua hyrja në Shtetet e Bashkuara në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit, ku ai zbarkoi nga Stambolli. Pas një kontrolli rutinë, pasagjeri u dërgua për kontroll shtesë, pas të cilit iu mohua hyrja. Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA-së (CBP) konfirmoi për The Athletic se Artanit iu mohua hyrja, por nuk dha arsye specifike.
"Një shtetas somalez mbërriti në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit nga Stambolli. Gjatë përpunimit, udhëtari iu nënshtrua një kontrolli shtesë, i cili është një pjesë rutinë e procesit të inspektimit të CBP-së. Të gjithë udhëtarët, përfshirë atletët, i nënshtrohen këtij procesi", tha një zëdhënës i CBP-së.
A Somali referee who is due to officiate at the World Cup has been denied entry to the U.S. after “vetting concerns” emerged upon his arrival in Florida over the weekend.
Omar Artan arrived at Miami International Airport on a flight from Istanbul on Saturday but was barred from… pic.twitter.com/vsMa2NnsuN
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 8, 2026
FIFA duhet të gjejë një zëvendësim
Incidenti është një goditje për gjyqtarin, i cili është një emër i respektuar në kontinentin afrikan, ku u shpall gjyqtari më i mirë nga Konfederata e Futbollit Afrikan vitin e kaluar.
FIFA tani do të duhet të gjejë një zëvendësim për 34-vjeçarin Artan, një nga 52 gjyqtarët e zgjedhur për turneun pas një procesi përzgjedhjeje që zgjati më shumë se tre vjet.
Të hënën, një zëdhënës i FIFA-s konfirmoi se Artani nuk do të jetë në gjendje të qëndrojë në vendin pritës ose të jetë gjyqtar në Kupën e Botës.
"FIFA nuk është e përfshirë në proceset e imigracionit të vendit pritës, përfshirë vendimet për vizat, dhe autoritetet na kanë informuar se statusi i z. Artan nuk do të ndryshojë", thanë ata.
Kujtojmë se presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, së fundmi, në kontekstin e proceseve të migracionit dhe ndalimeve të ish-Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, që përfshinin edhe Somalinë, deklaroi se "duhet të sqarohet se si të gjithë janë të mirëpritur në SHBA, Meksikë dhe Kanada". /Telegrafi/