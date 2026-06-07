Ylli i Brazilit humb Kampionatin Botëror - Ancelotti thërret menjëherë zëvendësimin
Kombëtarja e Brazilit ka marrë një lajm të keq vetëm pak ditë para fillimit të Kupës së Botës, pasi mbrojtësi i krahut të djathtë, Wesley, është detyruar të largohet nga grumbullimi për shkak të lëndimit.
Federata Braziliane e Futbollit ka konfirmuar të dielën se futbollisti i Romës nuk do të jetë në dispozicion për turneun, pasi ekzaminimet mjekësore kanë zbuluar një dëmtim muskulor në pjesën e majtë të aduktorit.
Wesley pësoi lëndimin gjatë fitores 2-1 të Brazilit ndaj Egjiptit në një ndeshje miqësore të zhvilluar të shtunën në Cleveland. Pas konfirmimit të dëmtimit, ai është liruar nga kampi i kombëtares dhe është rikthyer në Romë për të vazhduar procesin e rikuperimit.
Në vend të tij, përzgjedhësi Carlo Ancelotti ka ftuar mesfushorin e Atalantës, Ederson, i cili pritet t’i bashkohet ekipit në Shtetet e Bashkuara të hënën.
“Rezonanca magnetike ka konfirmuar një dëmtim të muskulit aduktor në anën e majtë. Federata Braziliane e Futbollit shpreh keqardhje për këtë lëndim. Wesley është një lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën dhe do të mbetet pjesë e grupit që synon ta fitojë titullin e gjashtë botëror”, thuhet në njoftimin e federatës.
Mungesa e Wesleyt pritet të krijojë telashe për Ancelottin në krahun e djathtë të mbrojtjes, me Danilon dhe Ibanezin që konsiderohen alternativat kryesore për ta zëvendësuar.
Brazili e nis aventurën në Kupën e Botës të shtunën me përballjen ndaj Marokut në Grupin C. Në këtë grup, pesë herë kampioni i botës do të luajë edhe kundër Skocisë dhe Haitit. /Telegrafi/