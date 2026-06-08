Kapen mbi 30 mijë euro në pikën kufitare në Bërnjak, veturën e drejtonte një serb
Policia e Kosovës në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, në kuadër të angazhimeve për parandalimin e aktiviteteve të kundërligjshme ndërkufitare, në Bërnjak kanë identifikuar një person i cili kishte nën posedim mjete të padeklaruara monetare.
"Nga njësia policore kompetente është ndaluar për kontroll në vijën e dytë një veturë e dyshuar me targa serbe, të cilën po e drejtonte i dyshuari mashkull serb", thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
"Gjatë kontrollit të automjetit dhe personave (drejtuesit të mjetit dhe pasagjerit), në çantën e pasagjerit janë hasur mjete monetare euro në shumë të përgjithshme prej 25.515€, dhe dinarë shuma e të cilave arrin vlerën 4813€ (në total 30.328€)", vijon njoftimi i Policisë së Kosovës.
Lidhur me rastin janë ndërmarrë veprimet procedurale për trajtim të mëtejmë të rastit nga dogana sipas legjislacionit në fuqi.