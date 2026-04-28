Lindja është një nga momentet më të rëndësishme në jetën e një nëne, ku kujdesi profesional dhe siguria mjekësore janë thelbësore për mirëqenien e saj dhe të foshnjës, prandaj United Hospital Prishtinë vjen me një ofertë të strukturuar të paketave të lindjes që kombinojnë kujdesin e avancuar me komoditetin gjatë gjithë këtij procesi.

Zgjidh paketën e lindjes që të përshtatet - siguri dhe kujdes në çdo hap

Lindje Normale: Natyraliteti dhe Siguria në Një Vend

Çmimi: 1200€

Çfarë përfshin paketa jonë?

Ne kemi menduar për çdo detaj që ju dhe foshnja juaj të ndiheni të mirëpritur dhe të sigurt:

  • Lindje Normale (asistuar nga ekipi i specializuar).
  • 1 Natë Qëndrimi në kushte komode dhe mjedis relaksues.
  • Analizat e Nevojshme para dhe pas procedurës.
  • Vizita e Parë Pas Lindjes (për nënën dhe beben) për të siguruar një rikuperim të shëndetshëm.


Lindje Normale me Epidural: Qetësi, siguri dhe pa dhimbje

Çmimi: 1400€

Çfarë përfshin paketa jonë?

Ne kemi menduar për çdo detaj që ju dhe foshnja juaj të ndiheni të mirëpritur dhe të sigurt:

• Lindje Normale me Epidural (asistuar nga ekipi i specializuar).

• 2 Netë Qëndrimi në kushte komode dhe mjedis relaksues.

• Analizat e Nevojshme para dhe pas procedurës.

• Vizita e Parë Pas Lindjes (për nënën dhe beben) për të siguruar një rikuperim të shëndetshëm.


Lindje me Prerje Cezariane: Kujdes i Avancuar dhe Rikuperim i Sigurt

Çmimi: 1500€

Çfarë përfshin paketa jonë?

Ne kemi menduar për çdo detaj që ju dhe foshnja juaj të ndiheni të mirëpritur dhe të sigurt:

  • Lindje me Prerje Cezariane (asistuar nga ekipi i specializuar).
  • 3 Netë Qëndrimi me monitorim të vazhdueshëm dhe kujdes infermieror 24/7.
  • Analizat e Nevojshme dhe medikamentet e nevojshme gjatë qëndrimit.
  • Vizita e Parë Pas Lindjes (për nënën dhe beben) për të përcjellë procesin e shërimit dhe shëndetin e foshnjës.

Në prag të një momenti kaq të rëndësishëm, zgjidh me besim një nga paketat që ofron United Hospital Prishtinë për kujdes të plotë për ty dhe foshnjën.

MarketingPër nënatAjoNë familjeEkonomi