Në prag të lindjes? United Hospital Prishtinë sjell paketat që ofrojnë siguri dhe kujdes për ty dhe beben
Lindja është një nga momentet më të rëndësishme në jetën e një nëne, ku kujdesi profesional dhe siguria mjekësore janë thelbësore për mirëqenien e saj dhe të foshnjës, prandaj United Hospital Prishtinë vjen me një ofertë të strukturuar të paketave të lindjes që kombinojnë kujdesin e avancuar me komoditetin gjatë gjithë këtij procesi.
Zgjidh paketën e lindjes që të përshtatet - siguri dhe kujdes në çdo hap
Lindje Normale: Natyraliteti dhe Siguria në Një Vend
Çmimi: 1200€
Çfarë përfshin paketa jonë?
Ne kemi menduar për çdo detaj që ju dhe foshnja juaj të ndiheni të mirëpritur dhe të sigurt:
- Lindje Normale (asistuar nga ekipi i specializuar).
- 1 Natë Qëndrimi në kushte komode dhe mjedis relaksues.
- Analizat e Nevojshme para dhe pas procedurës.
- Vizita e Parë Pas Lindjes (për nënën dhe beben) për të siguruar një rikuperim të shëndetshëm.
Lindje Normale me Epidural: Qetësi, siguri dhe pa dhimbje
Çmimi: 1400€
• Lindje Normale me Epidural (asistuar nga ekipi i specializuar).
• 2 Netë Qëndrimi në kushte komode dhe mjedis relaksues.
• Analizat e Nevojshme para dhe pas procedurës.
• Vizita e Parë Pas Lindjes (për nënën dhe beben) për të siguruar një rikuperim të shëndetshëm.
Lindje me Prerje Cezariane: Kujdes i Avancuar dhe Rikuperim i Sigurt
Çmimi: 1500€
- Lindje me Prerje Cezariane (asistuar nga ekipi i specializuar).
- 3 Netë Qëndrimi me monitorim të vazhdueshëm dhe kujdes infermieror 24/7.
- Analizat e Nevojshme dhe medikamentet e nevojshme gjatë qëndrimit.
- Vizita e Parë Pas Lindjes (për nënën dhe beben) për të përcjellë procesin e shërimit dhe shëndetin e foshnjës.
Në prag të një momenti kaq të rëndësishëm, zgjidh me besim një nga paketat që ofron United Hospital Prishtinë për kujdes të plotë për ty dhe foshnjën.