Deponia ilegale me mbeturina inerte dhe ndërtimore, e raportuar disa ditë më parë nga Telegrafi në lagjen “Lakrishtë” në Prishtinë, ka filluar të largohet.

Pas kontaktit të Telegrafit me Komunën e Prishtinës lidhur me grumbullimin e përsëritur të mbetjeve në këtë zonë të frekuentuar në qendër të qytetit, në terren janë vërejtur intervenime për pastrimin dhe largimin e mbeturinave, ndërsa Drejtoria për Shërbime Publike duket se ka marrë parasysh shqetësimet e ngritura përmes raportimit.

Banorët kërkojnë reagim urgjent, deponi ilegale me mbeturina inerte dhe ndërtimore në "Lakrishtë"

Telegrafi kishte raportuar se në “Lakrishtë” po hidhen në mënyrë të vazhdueshme mbeturina inerte dhe ndërtimore, duke krijuar një deponi të improvizuar, e cila sipas banorëve po ndikonte negativisht në mjedis, higjienë dhe imazhin urban të qytetit.

Komuna e Prishtinës, ndërkohë, ka theksuar se për menaxhimin e mbeturinave voluminoze dhe inerte është lansuar edhe platforma online “mbeturinat.com”, e cila synon të lehtësojë raportimin dhe largimin e këtij lloji të mbetjeve.

Banorët e zonës kishin kërkuar ndërhyrje të shpejtë dhe masa konkrete për të parandaluar hedhjen e mëtejme të mbeturinave, ndërsa pritet që përveç pastrimit, të merren edhe masa për parandalimin e rikrijimit të deponisë ilegale në këtë hapësirë. /Telegrafi/



