Rama: Përfundon ndërtimi i parkut sportiv dhe këndit të lodrave në Prugovc
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar për përfundimin e ndërtimit të parkut sportiv dhe këndit të lodrave në fshatin Prugovc.
Në një postim në Facebook, Rama e ka cilësuar projektin si të përmbyllur, duke e shoqëruar njoftimin me një mesazh drejtuar banorëve të kësaj zone.
“Mirëmëngjesi Prugovc”, ka shkruar Rama, duke shtuar se “ndërtimi i parkut sportiv dhe këndit të lodrave në Prugovc u kry”.
Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë detaje shtesë lidhur me vlerën e investimit apo afatet e realizimit, ndërsa pritet që hapësira e re të shërbejë për rekreacion dhe aktivitete sportive për banorët e zonës, veçanërisht për fëmijët. /Telegrafi/