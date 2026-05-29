Scaloni zbulon listën e lojtarëve për Kupën e Botës, Argjentina e mbushur me yje synon ta mbrojë trofeun
Më në fund, përzgjedhësi Lionel Scaloni ka zbuluar skuadrën e Kombëtares së Argjentinës që do të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë për të mbrojtur titullin e Kupës së Botës.
Lionel Messi është në skuadër si lider i ekipit, me legjendën veterane që do të luajë atë që do të jetë Kupa e Botës e tij e gjashtë dhe e fundit.
Ylli i Interi, Lautaro Martinez, ai i Altetico Madridit, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister i Liverpoolit, Enzo Fernandez i Chelseat, Cristian Romero i Tottenhamit dhe Nico Paz janë disa nga yjet tjerë që janë pjesë e ekipit prej 26 lojtarëve të ftuar.
Here they are. These are the guys. pic.twitter.com/xU2lcpJnpW
— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 28, 2026
Ndërsa skuadra e Argjentinës është kryesisht ashtu siç pritej, ylli në ngritje i Real Madridit, Franco Mastantuono, mbrojtësi i Bournemouth, Marcos Senesi dhe mesfushori i Aston Villas, Emiliano Buendia, u lanë jashtë pavarësisht disa spekulimeve të kohëve të fundit.
Argjentina do të debutojë në orët e para të 17 qershorit në orën 3:00 të mëngjesit kundër Algjerisë. Kundërshtari i tyre në ndeshjen e dytë do të jetë Austria më 22 qershor në orën 7:00 të mbrëmjes, dhe do ta mbyllë fazën e grupeve kundër Jordanisë në orët e para të 28 qershorit në orën 4:00 të mëngjesit.
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲: the squad selected by Lionel Scaloni to defend our crown at the 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/IN5ZJ29bF0
— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 28, 2026
Lista me lojtarët e ftuar nga Argjentina
Portierët: Juan Musso (Atletico Madrid),Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa);
Mbrojtësit: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nahuel Molina (Atletico Madrid);
Mesfushorët: Leandro Paredes (Roma), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea);
Sulmuesit: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Juventus), Thiago Almada (Atletico), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan);
/Telegrafi/