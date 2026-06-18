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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se pret një armëpushim të plotë në të gjitha frontet e konfliktit në Lindjen e Mesme, përfshirë Izraelin, Hezbollahun dhe Libanin.

Në një postim të publikuar në rrjetet sociale, lideri amerikan theksoi se Uashingtoni mbetet i përkushtuar ndaj paqes dhe u bëri thirrje palëve në rajon të mbështesin procesin e negociatave me Iranin.

“Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj paqes dhe ne inkurajojmë të gjithë në rajonin e Lindjes së Mesme të ruajnë angazhimin e tyre për të lejuar që negociatat tona të zhvillohen në mënyrë të suksesshme”, shkroi ai.

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Trump vlerësoi gjithashtu reagimin pozitiv të tregjeve financiare ndaj zhvillimeve të fundit diplomatike, duke theksuar se çmimet e naftës kanë rënë ndërsa tregjet e aksioneve kanë shënuar rritje.

“Ne presim një armëpushim të plotë në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, Hezbollahun dhe Izraelin”, shtoi 80-vjeçari.

Ndryshe, pas nënshkrimit të marrëveshjes së armëpushimit mes SHBA-së dhe Iranit, Izraeli ka premtuar sërish se nuk do të tërhiqet nga Libani.

Pika e parë e marrëveshjes SHBA-Iran bën thirrje për “ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin”. /Telegrafi/

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