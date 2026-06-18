Askush nuk e vuri re këtë detaj të çuditshëm në fanellën e Anglisë ndaj Kroacisë
Të gjithë sytë ishin të drejtuar nga Anglia, e cila e nisi kampanjën e saj në Kupën e Botës me një fitore të rehatshme ndaj Kroacisë të mërkurën mbrëma.
Anglia kaloi në epërsi herët kur Harry Kane shënoi nga penalltia e përsëritur në tentimin e dytë, përpara se Martin Baturina të barazonte shifrat me një goditje mbresëlënëse nga distanca.
“Tre Luanët” reaguan sërish shpejt, me Kane që i riktheu në epërsi skuadrën e tij me një gol me kokë pas një krosimi nga këndi i Declan Rice, por Petar Musa shënoi në fund të pjesës së parë për të barazuar sërish rezultatin.
Skuadra e Thomas Tuchel doli fuqishëm pas pushimit, duke zhvilluar një nga paraqitjet më të mira të turneut, ku golat e Jude Bellingham dhe Marcus Rashford siguruan një fitore plotësisht të merituar.
Megjithatë, shumë tifozë që e ndoqën ndeshjen mund të mos e kenë vënë re një ndryshim të rëndësishëm në fanellën e Anglisë gjatë kësaj fitoreje 4-2.
Anglia veshi fanellën e re të shtëpisë për ndeshjen hapëse të Grupit L, e cila kishte një ndryshim të vogël krahasuar me fanellat e përdorura në ndeshjet përgatitore.
Më herët gjatë vitit, skuadra kishte përdorur fanellën ku numrat ishin vendosur nën logon e Nike në anën e djathtë të gjoksit, gjë që shkaktoi konfuzion, pasi imazhet promocionale e tregonin pozicionimin në qendër të fanellës.
Ky “gabim” është korrigjuar për ndeshjen ndaj Kroacisë, me numrat e lojtarëve që janë kthyer në pozicionin qendror, ashtu siç ishte paraqitur në materialet zyrtare promocionale dhe siç përdoret edhe në fanellën e kuqe të mysafirit./Telegrafi/