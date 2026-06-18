Brazili nuk e merr me vete Neymarin për ndeshjen e dytë, e lë në hotel të stërvitet
Kombëtarja e Brazilit do të jetë sërish pa yllin e saj kryesor, Neymar, në ndeshjen e dytë të Kupës së Botës 2026.
Sulmuesi brazilian vazhdon të ketë probleme fizike dhe nuk do të jetë në dispozicion të trajnerit Carlo Ancelotti për sfidën kundër Haitit.
Pas barazimit 1-1 ndaj Maroku në ndeshjen hapëse të turneut, Brazili do të kërkojë fitoren e parë pa numrin 10 të ekipit, i cili ende nuk e ka përfunduar procesin e rikuperimit.
🚨🚨🚨🚨 الاسطورة نيمار ينضم للتدريبات مع المجموعة 🏃🏻♂️🔥🔥pic.twitter.com/bgni8EXMyk
— Team Neymar (@TeamNey10) June 18, 2026
Lajmi u konfirmua nga Konfederata Braziliane e Futbollit përmes një komunikate zyrtare.
“Lojtari Neymar nuk do të udhëtojë me delegacionin drejt Filadelfias. Ai do të qëndrojë në New Jersey për të optimizuar fazën përfundimtare të rikuperimit, duke shfrytëzuar kushtet dhe infrastrukturën e disponueshme në Hotel The Ridge dhe Columbia Park CT”, thuhet në njoftimin e CBF-së.
Kjo do të jetë ndeshja e dytë radhazi që Neymar humbet në këtë Kupë Bote, pavarësisht optimizmit që kishte shfaqur një ditë më parë gjatë një seance stërvitore.
🚨 NEYMAR, DESCARTADO PARA EL SEGUNDO PARTIDO DE BRASIL
❌ La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que O Príncipe no viajará con el equipo a Filadelfia para su próximo compromiso de la fase de grupos ante Haití y permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de… pic.twitter.com/lhKD2EYljd
— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
“A ju kam munguar?”, u tha ai me humor gazetarëve të pranishëm, duke lënë të kuptohej se rikthimi i tij mund të ishte afër.
Megjithatë, prania e tij ndaj Haitit konsiderohej e vështirë, pasi braziliani ende nuk është stërvitur me pjesën tjetër të grupit.
Aktualisht, ai po zhvillon një program individual rikuperimi nën mbikëqyrjen e stafit fizik të kombëtares, duke punuar veçmas edhe me topin.
الاسطورة نيمار وكارلو انشيلوتي في التدريبات pic.twitter.com/IVuNyAzIPn
— Team Neymar (@TeamNey10) June 18, 2026
Sipas raportit mjekësor të publikuar më herët, Neymar pritej të mungonte nga dy deri në tre javë. Deri tani kanë kaluar rreth 20 ditë nga lëndimi, çka rrit shpresat që ai të jetë gati për ndeshjen e tretë të fazës së grupeve kundër Skocia.
Stafi teknik i Brazilit nuk dëshiron të rrezikojë me gjendjen e sulmuesit dhe synimi kryesor mbetet rikthimi i tij në formën më të mirë të mundshme për fazën vendimtare të turneut. /Telegrafi/