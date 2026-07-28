Infantino po planifikon t'u shesë investitorëve një pjesë të të drejtave mbi Kupën e Botës
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po përgatit një projekt që mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e menaxhimit të futbollit botëror. Sipas një raportimi të gazetës britanike The Times, ai synon të krijojë një kompani të re që do të administrojë garat më fitimprurëse të FIFA-s, duke u ofruar investitorëve privatë mundësinë për të blerë aksione në këtë kompani.
Sipas gazetarit Martyn Ziegler, projekti është zhvilluar larg vëmendjes së publikut dhe përfshin konsultime me persona të lidhur me administratën e presidentit amerikan Donald Trump, si dhe me investitorë të mëdhenj financiarë.
Plani parashikon që kompania e re të menaxhojë Kupën e Botës, Kupën e Botës për Klube dhe turnetë kryesorë të futbollit të femrave. Sipas raportit, kjo mund të krijojë presion për zgjerimin e mëtejshëm të këtyre garave ose edhe për organizimin e tyre më shpesh sesa çdo katër vjet.
Burime të cituara nga The Times bëjnë të ditur se në diskutime janë përmendur emra si banka JP Morgan dhe investitori Joshua Kushner, vëllai i Jared Kushner, dhëndrit të Donald Trump.
Çfarë parashikon projekti?
Sipas draftit të propozuar:
- FIFA do të mbajë shumicën e aksioneve në kompaninë e re.
- Investitorët privatë do të blejnë 20 deri në 30 për qind të aksioneve për disa miliardë dollarë.
- Rreth 20 për qind e aksioneve do të shpërndahen mes 211 federatave anëtare të FIFA-s.
Çdo federatë do të merrte një pjesë pronësie që, sipas raportit, mund të vlente rreth 20 milionë dollarë. Federatat do të kishin të drejtën ose ta mbanin këtë pjesë, ose ta shisnin për të siguruar të ardhura shtesë.
Infantino mund të drejtojë kompaninë pas largimit nga FIFA
Raporti pretendon se Infantino planifikon të marrë rolin e komisionerit ose drejtorit ekzekutiv të kompanisë së re pasi t'i përfundojë mandati si president i FIFA-s në vitin 2031.
Sipas burimeve të The Times, paga për këtë funksion mund të arrijë nivele të ngjashme me ato të komisionerit të NFL-së, i cili fiton rreth 64 milionë dollarë në vit.
Shqetësime për ndikimin e investitorëve privatë
Projekti ka ngritur shqetësime te një pjesë e zyrtarëve të futbollit ndërkombëtar, të cilët frikësohen se hyrja e kapitalit privat mund të ndikojë në vendimet sportive.
Sipas raportimit, ekziston frika se investitorët mund të ushtrojnë presion që Kupa e Botës të zgjerohet edhe më tej, të organizohet më shpesh ose të zhvillohet në vende që ofrojnë përfitime më të mëdha ekonomike, në vend që vendimet të bazohen vetëm në interesin sportiv.
Një zyrtar i lartë i futbollit, i cituar nga The Times, e ka cilësuar projektin si "potencialisht shumë më të rrezikshëm se Superliga Evropiane", për shkak të ndikimit që mund të ketë në të gjithë strukturën e futbollit botëror.
FIFA nuk ka komentuar
Sipas The Times, disa marrëveshje paraprake jo-detyrueshme janë nënshkruar tashmë me investitorë potencialë, ndërsa FIFA nuk i është përgjigjur kërkesës së gazetës për koment.
Aktualisht, FIFA funksionon si një organizatë jofitimprurëse në pronësi të 211 federatave kombëtare, ndërsa të ardhurat për ciklin 2022-2026 pritet të arrijnë në rreth 15 miliardë dollarë, kryesisht nga të drejtat televizive, sponsorizimet, shitja e biletave dhe paketat VIP të Kupës së Botës. Pikërisht kjo vlerë ekonomike e bën turneun një objektiv jashtëzakonisht tërheqës për investitorët privatë. /Telegrafi/