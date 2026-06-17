Moment i rrallë në Botëror: Kroatët dhe anglezët protestojnë së bashku në tribuna
Kombëtarja e Kroacisë e nisi me humbje aventurën në Kupën e Botës 2026, pasi u mposht 4-2 nga Anglia në ndeshjen e parë të Grupit L, e zhvilluar në Dallas. Pavarësisht se kroatët u rikthyen dy herë në rezultat gjatë pjesës së parë, anglezët treguan më shumë forcë në vazhdim dhe siguruan tre pikët.
Harry Kane kaloi Anglinë në epërsi në minutën e 12-të nga pika e bardhë, por Kroacia reagoi shpejt. Martin Baturina realizoi një gol të bukur për 1-1, pas një asistimi të shkëlqyer nga Petar Sučić. Pak para pushimit, Kane realizoi sërish, këtë herë me kokë pas një goditjeje nga këndi, por Petar Musa riktheu ekuilibrat me golin për 2-2 në fundin e pjesës së parë.
Në pjesën e dytë, Anglia ishte skuadër më e mirë dhe e vulosi fitoren me golat e Jude Bellingham dhe Marcus Rashford, duke e lënë Kroacinë pa pikë në startin e Botërorit.
Përveç ngjarjeve në fushë, vëmendje tërhoqi edhe reagimi i tifozëve në tribunat e stadiumit. Mbështetësit kroatë dhe anglezë, të cilët kishin kaluar gjithë ditën së bashku pa asnjë incident, krijuan një atmosferë të shkëlqyer në Dallas.
Megjithatë, në minutën e 22-të, kur gjyqtari francez Clement Turpin ndërpreu ndeshjen për një pushim për freskim, nga tribunat u dëgjuan fishkëllima të shumta. Tifozët e të dy kombëtareve shprehën pakënaqësinë e tyre ndaj ndërprerjeve të detyruara, të cilat sipas shumë tifozëve prishin ritmin e lojës dhe ndikojnë negativisht në rrjedhën e ndeshjeve.
Protesta e përbashkët e tifozëve të Kroacisë dhe Anglisë ishte një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes, duke treguar se rivalët në fushë mund të jenë të bashkuar kur bëhet fjalë për mbrojtjen e asaj që ata e konsiderojnë frymën e futbollit. /Telegrafi/