Mbyllet sërish Ngushtica e Hormuzit - të gjitha zhvillimet, MINUTË PAS MINUTE
Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, ndonëse lufta ka kaluar tashmë 50 ditë që nga fillimi – deri më tani ka pak shenja të një përparimi të madh që mund të ndalonte përshkallëzimin.
Dhe për të mësuar se çfarë është duke ndodhur atje, Telegrafi, do t’ju mbajë të informuar, MINUTË PAS MINUTE.
Ndërsa për të ditur se ÇFARË KA NDODHUR QË NGA DITA E PARË dhe DERI MË TANI, klikoni KËTU.
19/04/2026 16:12-JD Vance do të udhëheqë ekipin negociator të SHBA-së në Pakistan
JD Vance do të udhëheqë delegacionet amerikane për bisedimet e paqes me Iranin, raporton ABC News, duke cituar ambasadorin e SHBA-së në OKB, Mike Waltz.
Kjo vjen menjëherë pasi Donald Trump konfirmoi se do të mbahet një raund i dytë bisedimesh, me negociatorët që pritet të mbërrijnë në Pakistan nesër, transmeton Telegrafi.
Për të lexuar lajmin e plotë, klikoni KËTU.
Për të mësuar se ÇFARË KA NDODHUR QË NGA DITA E PARË e LUFTËS NË IRAN dhe ZHVILLIMEVE NË LINDJEN E MESME DERI MË TANI, klikoni KËTU.
19/04/2026 16:13-Frikë për tronditje globale ndërsa Irani shtrëngon kontrollin mbi Hormuzin, Katari thotë se ndikimi "nuk është shumë larg"
Katari po paralajmëron se ekonomia globale po shkon drejt një tronditjeje më të thellë në muajt e ardhshëm, ndërsa përplasja në Ngushticën e Hormuzit intensifikohet dhe se kriza aktuale energjetike që bota ka parë deri më tani është "maja e ajsbergut".
Duke folur në Takimet e Pranverës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Uashington këtë javë, Ministri i Financave i Katarit, Ali bin Ahmed Al Kuwari, tha se ndikimi i plotë i konfliktit mund të ndihet në dy muajt e ardhshëm nëse Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur.
Për të lexuar lajmin e plotë, klikoni KËTU.
19/04/2026 16:15-Presidenti iranian këmbëngul në ambiciet bërthamore përpara afatit të armëpushimit
Donald Trump nuk ka të drejtë të kontrollojë programin bërthamor të Iranit, tha presidenti iranian këtë mëngjes, sipas mediave iraniane.
Duke folur gjatë një vizite në ministrinë iraniane të Sportit, Masoud Pezeshkian tha: "Trump thotë se Irani nuk duhet të përdorë të drejtat e tij bërthamore. Çfarë lloj personi është ai që të jetë në gjendje të privojë një komb nga të drejtat e tij ligjore".
Për të lexuar lajmin e plotë, klikoni KËTU.
19/04/2026 16:16-Dy anije kthehen ndërsa paraliza e Hormuzit vazhdon
Lëvizja e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit vazhdon të jetë e paralizuar të dielën.
Dy anije cisternë që transportonin gaz të lëngshëm nafte (LPG) që po niseshin nga Gjiri Persik janë kthyer papritur, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve, transmeton Telegrafi.
Për të lexuar lajmin e plotë, klikoni KËTU.
19/04/2026 16:17-Ministri i Jashtëm turk thotë se si Irani ashtu edhe SHBA-të kanë "vullnetin" për të negociuar
Si Irani ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë vullnetin për të vazhduar bisedimet për t'i dhënë fund luftës, por mbeten një numër pikash mosmarrëveshjeje, tha Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan në një konferencë në Antalia sot.
"Ata tani janë në një fazë kritike të negociatave. Ajo që është e mirë është që ata vazhdojnë negociatat dhe kanë vullnetin për të vazhduar negociatat", tha ai gjatë një konference për shtyp të transmetuar nga transmetuesi publik turk TRT World.
Për të lexuar lajmin e plotë, klikoni KËTU.