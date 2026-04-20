Çfarë kanë thënë SHBA-të dhe Irani në lidhje me një raund të dytë bisedimesh për paqe?
Presidenti Donald Trump njoftoi të dielën se përfaqësuesit e SHBA-së do të udhëtojnë në Islamabad të Pakistanit për një raund të dytë negociatash me Iranin këtë javë.
Edhe pse burime iraniane të njohura me negociatat i thanë CNN se një delegacion që përfaqësonte Teheranin do të udhëtonte gjithashtu në Pakistan për bisedime, zyrtarët iranianë që atëherë kanë mohuar se negociatat do të vazhdojnë.
Ja një vështrim në atë që të dyja palët kanë thënë që nga njoftimi i Trump:
Në një postim të gjatë në Truth Social të dielën në mëngjes, Trump tha se një delegacion amerikan po udhëtonte për në Islamabad për bisedime.
"Ne po ofrojmë një MARRËVESHJE shumë të drejtë dhe të arsyeshme, dhe shpresoj që ata ta pranojnë atë sepse, nëse nuk e bëjnë, Shtetet e Bashkuara do të shkatërrojnë çdo termocentral dhe çdo urë në Iran", tha presidenti.
Burime iraniane të njohura me negociatat i thanë CNN se një delegacion iranian do të udhëtonte për në Islamabad të martën. Burimet prisnin që ekipi të ishte i njëjtë me atë në raundin e fundit të bisedimeve.
Pamje që thuhet se tregojnë momentin kur një anije luftarake amerikane hapi zjarr ndaj një anijeje mallrash me flamur iranian
Edhe pse Trump fillimisht u tha gazetarëve se Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance nuk do të merrte pjesë në negociata, Shtëpia e Bardhë i tha CNN se Vance në fakt do të ishte i pranishëm për bisedimet në Islamabad.
Media shtetërore iraniane raportoi se prania e Iranit në Islamabad nuk ishte konfirmuar, me disa media që thanë se, për sa kohë që bllokada amerikane e porteve iraniane vazhdonte, një raund i dytë bisedimesh nuk do të zhvillohej.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif zhvilloi një telefonatë me Presidentin e Iranit Masoud Pezeshkian dje, sipas një versioni pakistanez të bisedës.
Por ky informacion nuk përfshinte asnjë të dhënë se kur mund të jetë raundi tjetër i negociatave.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, tha këtë mëngjes se vendi i tij "nuk ka plane për raundin tjetër të negociatave", duke shtuar: "Ne nuk besojmë në afate ose ultimatume për të siguruar interesat kombëtare të Iranit". /Telegrafi/