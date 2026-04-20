Pamje që thuhet se tregojnë momentin kur një anije luftarake amerikane hapi zjarr ndaj një anijeje mallrash me flamur iranian
Disa pamje që thuhet se janë publikuar nga Komanda Qendrore Amerikane tregojnë momentin kur USS Spruance hapi zjarr ndaj anijes mallrash Touska.
Siç theksohet më tej, anija luftarake amerikane mund të dëgjohet duke e paralajmëruar anijen iraniane të mallrave.
Ndërkohë, disa pamje të tjera thuhet se tregojnë marinsat amerikanë që zbresin nga një helikopter ndërsa morën kontrollin e Touska, një anije mallrash me flamur iranian, përcjell Telegrafi.
U.S. Central Command posted a video showing a U.S. Navy destroyer shooting at an Iranian-flagged ship after CENTCOM says it ignored warnings that it was in violation of the American blockade.
The Iranian cargo ship, Touska, was attempting to sail toward an Iranian port on Sunday… pic.twitter.com/KGSN15zrGC
Donald Trump tha të dielën se marinsat amerikanë “interceptuan dhe morën kujdestarinë e plotë" të anijes në Gjirin e Omanit pasi ajo u përpoq të kalonte bllokadën amerikane në vend rreth porteve iraniane.
Sistemi i shtytjes së anijes Touska ishte çaktivizuar më parë pasi anija USS Spruance hapi zjarr në dhomën e motorëve të anijes me topin e saj Mark 45.
Forcat amerikane thonë se i kanë lëshuar anijes "paralajmërime të shumta" gjatë një periudhe gjashtëorëshe.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS
Një hap i tillë erdhi pasi Shtëpia e Bardhë konfirmoi se zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, do të drejtojë një delegacion tjetër për një raund të dytë bisedimesh mbi përfundimin e luftës me Iranin në Pakistan.
Teherani ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij. Media shtetërore iraniane ka raportuar se zyrtarët nuk do të marrin pjesë për sa kohë që bllokada amerikane mbetet në fuqi. /Telegrafi/