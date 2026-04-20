Disa pamje që thuhet se janë publikuar nga Komanda Qendrore Amerikane tregojnë momentin kur USS Spruance hapi zjarr ndaj anijes mallrash Touska.

Siç theksohet më tej, anija luftarake amerikane mund të dëgjohet duke e paralajmëruar anijen iraniane të mallrave.

Ndërkohë, disa pamje të tjera thuhet se tregojnë marinsat amerikanë që zbresin nga një helikopter ndërsa morën kontrollin e Touska, një anije mallrash me flamur iranian, përcjell Telegrafi.

Donald Trump tha të dielën se marinsat amerikanë “interceptuan dhe morën kujdestarinë e plotë" të anijes në Gjirin e Omanit pasi ajo u përpoq të kalonte bllokadën amerikane në vend rreth porteve iraniane.


SHBA-të ‘sekuestruan’ një anije iraniane që po përpiqej të kalonte bllokadën detare – thotë Trump

Sistemi i shtytjes së anijes Touska ishte çaktivizuar më parë pasi anija USS Spruance hapi zjarr në dhomën e motorëve të anijes me topin e saj Mark 45.

Forcat amerikane thonë se i kanë lëshuar anijes "paralajmërime të shumta" gjatë një periudhe gjashtëorëshe.

Një hap i tillë erdhi pasi Shtëpia e Bardhë konfirmoi se zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, do të drejtojë një delegacion tjetër për një raund të dytë bisedimesh mbi përfundimin e luftës me Iranin në Pakistan.

Teherani ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij. Media shtetërore iraniane ka raportuar se zyrtarët nuk do të marrin pjesë për sa kohë që bllokada amerikane mbetet në fuqi. /Telegrafi/

