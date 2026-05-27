"Në sytë e një nëne që pret djalin e saj nga Haga...", Limaj viziton nënën e Thaçit në festën e Bajramit
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka vizituar me rastin e Kurban Bajramit nënën e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Nënën Hyrë Thaçi.
Limaj ka vlerësuar se kjo vizitë në këtë ditë të shenjtë përbën një takim me “qëndresën, krenarinë dhe atdhedashurinë”, duke iu referuar familjes Thaçi dhe sakrificës së saj.
Ai ka theksuar se nëna Hyrë, sipas tij, përfaqëson forcën dhe dinjitetin e nënave shqiptare.
“Në sytë e një nëne që pret djalin e saj nga Haga shihet malli, por mbi të gjitha krenaria për rrugën dhe sakrificën e tij për Kosovën. Nana Hyrë qëndron e fortë, ashtu siç kanë qëndruar gjithmonë nanat shqiptare, me zemër të madhe dhe besim të palëkundur”, ka deklaruar Limaj.
Ai ka shprehur gjithashtu shpresën që festat e ardhshme të Kurban Bajramit të shënohen në praninë e bashkëluftëtarëve që aktualisht ndodhen në Hagë./Telegrafi.