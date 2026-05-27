Vdes veprimtari i çështjes kombëtare në mërgatë, Hafiz Gagica
Sot ka ndërruar jetë veprimtari i çështjes kombëtare në mërgatë, Hafiz Gagica.
Lajmin për ndarjen nga jeta të veprimtarit Gagica e ka bërë të ditur ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla.
“Sot në orët e hershme të mëngjesit, pas një sëmundjeje të rëndë, është ndarë nga jeta, Hafiz Gagica.
Emri dhe veprimtaria e tij mbeten të pandashme nga lufta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Qindra mijëra shqiptarë në Gjermani, në të gjithë mërgatën tonë dhe në Kosovë janë të dëshmitarë të këtij kontributi të rrallë në shërbim të Kosovës në çdo orë dhe çdo ditë të jetës së tij.
Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për Republikën dhe qytetarët e saj brenda dhe jashtë vendit. Shpreh ngushëllimet më të thella familjes së tij dhe të gjithë miqve dhe bashkëpunëtorëve të shumtë të Hafizit”, shkruan Gërvalla. /Telegrafi/