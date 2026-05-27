Shtetasi kosovar dyshohet se vrau bashkëjetuesen në Ulqin dhe më pas i vuri zjarrin shtëpisë
Shtetasi i Kosovës, B.G u arrestua me dyshimin për vrasjen e gruas me të cilën bashkëjetonte në lagjen Kodra të Ulqinit dhe më pas për vënien e zjarrit në shtëpinë ku jetonin, shkruan vijesti.me.
Ai u lëndua në zjarr dhe u transportua për trajtim mjekësor në spitalin e përgjithshëm në Tivar dhe më pas në qendrën klinike të Malit të Zi në Podgoricë, tha policia, transmeton Telegrafi.
"Policia, në një kohë shumë të shkurtër, identifikoi dhe vuri nën kontroll një person i cili, siç dyshohet, kreu krimin e vrasjes së rëndë në kurriz të gruas së tij të pamartuar gjatë natës, dhe më pas i vuri zjarrin shtëpinë ku jetonin së bashku, në lagjen Kodra në Ulqin. Departamenti i Sigurisë së Ulqinit u njoftua mbrëmë rreth orës 00:30 se kishte shpërthyer një zjarr në një ndërtesë banimi, një shtëpi në lagjen Kodre. Zyrtarët e policisë shkuan menjëherë në vendngjarje ku u gjet trupi i pajetë i një personi të panjohur, i identifikuar më vonë si D.N (36), shtetase e Shqipërisë", thuhet në deklaratën e policisë.
Siç u shtua, oficerët e policisë gjetën dhe kontrolluan shpejt një person të panjohur me lëndime që rezultuan nga zjarri, i cili më vonë u përcaktua të ishte B.G. (46).
"Prokurori i shtetit në Prokurorinë e Lartë të Shtetit në Podgoricë u informua për incidentin. Oficerët e policisë, në koordinim dhe me urdhër të prokurorit kompetent, morën të gjitha masat dhe veprimet për të sqaruar incidentin, mblodhën informacione nga disa persona dhe sekuestruan pamje video nga kamerat e mbikëqyrjes, si dhe prova materiale nga vendi i ngjarjes që do të jenë objekt i një ekspertize. Masat dhe veprimet policore dhe prokuroriale të ndërmarra deri më tani tregojnë dyshimin se B.G. kreu veprën penale të vrasjes së rëndë, vuri zjarr në vendngjarje dhe u largua nga vendi i ngjarjes", thuhet në deklaratë.
Hetimi në vendngjarje u krye nga prokurori kompetent i shtetit në Prokurorinë e Lartë të Shtetit në Podgoricë, me pjesëmarrjen e oficerëve të policisë dhe në prani të një eksperti të PEH.
Prokurori i shtetit e kualifikoi aktin si vepër penale të vrasjes së rëndë, tha policia.
"Trupi i viktimës D.N. është dërguar për autopsi mjeko-ligjore në Qendrën Klinike në Podgoricë, ku do të përcaktohet shkaku i vdekjes dhe rrethanat e sakta në të cilat ka ndodhur vdekja. Personi B.G. është vënë nën kontroll dhe Policia po e siguron atë në Qendrën Klinike, ku po trajtohet për djegiet që ka pësuar në incident. Publiku do të informohet për më shumë informacion rreth incidentit në kohën e duhur nga autoritetet kompetente që merren me rastin", thuhet në deklaratë. /Telegrafi/