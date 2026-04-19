SHBA-të ‘sekuestruan’ një anije iraniane që po përpiqej të kalonte bllokadën detare – thotë Trump
Donald Trump ka thënë se Marinsat Amerikane kanë kapur dhe kanë marrë "kujdestarinë e plotë" të një anijeje mallrash me flamur iranian në Gjirin e Omanit.
Forcat amerikane e kapën anijen më herët të dielën pasi ajo u përpoq të kalonte bllokadën amerikane - aktualisht e vendosur rreth porteve iraniane, postoi Trump në Truth Social.
Presidenti amerikan tha: "Ekuipazhi iranian refuzoi të dëgjonte, kështu që anija jonë e Marinës i ndaloi ata menjëherë duke hapur një vrimë në dhomën e motorit".
Incidenti është pika e fundit e tensioneve midis SHBA-së dhe Iranit këtë fundjavë.
Irani e ndryshoi vendimin e tij për të rihapur Ngushticën e Hormuzit të shtunën, ndërsa Teherani më parë hodhi poshtë një raund të dytë bisedimesh paqeje me SHBA-në, sipas mediave shtetërore iraniane.
Irani ka akuzuar bllokadën amerikane, e cila filloi të hënën, për shkelje të marrëveshjes dyjavore të armëpushimit midis dy vendeve.
Të shtunën, kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad-Bagher Ghalibaf, e përshkroi bllokadën si "një vendim të pamend dhe budallallëk".
Bllokada është kundër anijeve të të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit.
Ushtria amerikane ka paralajmëruar më parë se çdo anije që përpiqet të kalojë bllokadën do të hipë në bord dhe do të sekuestrohet. /Telegrafi/