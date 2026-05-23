A është Hantavirusi kërcënim për Evropën? Shpërthimi i tij rrit frikën për një tjetër pandemi globale
Frika nga një tjetër pandemi globale shpërtheu këtë muaj pasi anija turistike MV Hondius u bë qendra e një shpërthimi vdekjeprurës të hantavirusit.
Raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Lajmet e Shpërthimit të Sëmundjeve thotë se që nga 13 maji, janë raportuar gjithsej 11 raste, përfshirë tre vdekje.
Pritet të shfaqen më shumë raste duke pasur parasysh dinamikën e përhapjes në një anije dhe periudhën e inkubacionit të virusit.
Megjithatë, OBSH-ja konfirmon se nuk ka shenja të një "shpërthimi më të madh" në kohën aktuale.
Çfarë është hantavirusi dhe si përhapet?
Titujt kryesorë të lajmeve për pasagjerë në vetëizolim dhe imazhet e punonjësve të ambulancës të veshur me pajisje mbrojtëse personale (PPE) kanë shkaktuar krahasime me pandeminë COVID.
Është një shqetësim që OBSH-ja e ka mohuar vazhdimisht, duke përmendur natyrën e ndryshme të mënyrës se si transmetohen dy sëmundjet.
“Ky nuk është koronavirus”, tha Maria van Kerkhove, drejtoreshë e përgatitjes për epidemi dhe pandemi në OBSH, pas lajmit për vdekjen e pasagjerit të parë.
“Dua të jem e qartë këtu. Ky nuk është SARS-CoV-2 dhe as fillimi i një pandemie COVID”, shtoi ajo.
Hantaviruset, të cilat janë emëruar sipas një lumi në Korenë e Jugut, përshkruajnë një familje virusesh dhe jo një sëmundje të vetme.
Ekzistojnë më shumë se 20 hantaviruse të ndryshme, pothuajse të gjitha të cilat lidhen me infeksionin nga brejtësit si minjtë dhe minjtë.
Ndërsa shumica e hantaviruseve nuk mund të transmetohen nga një person në tjetrin, janë dokumentuar raste të rralla të transmetimit tek njerëzit me llojin e virusit të Andeve, i cili është lloji i veçantë që shkaktoi shpërthimin në anijet turistike.
Megjithatë, transmetimi ende ndodh vetëm përmes kontaktit të ngushtë.
Në vitin 2018, për shembull, pati një shpërthim të virusit në Argjentinë që u gjurmua në një festë.
Një person i vetëm me virusin mendohet se e ka përhapur atë te 34 persona, me 11 vdekje.
A është ndryshimi i klimës fajtor për shpërthimin e hantavirusit?
Shkencëtarët kanë kohë që i lidhin ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive.
Klima është një faktor i rëndësishëm për shpërndarjen dhe përhapjen e organizmave, duke përfshirë strehuesit e sëmundjeve (kafshët që mund të strehojnë ose transmetojnë sëmundje), vektorët (kafshët artropode si mushkonjat dhe rriqrat që transmetojnë sëmundje) dhe patogjenët (mikroorganizmat që shkaktojnë vetë sëmundjen, siç janë viruset ose bakteret).
Sipas një studimi të vitit 2022 të botuar në revistën shkencore Nature, më shumë se gjysma e të gjitha sëmundjeve infektive njerëzore janë të ndjeshme ndaj klimës, përfshirë hantaviruset.
“Sa herë që një sëmundje është e ndjeshme ndaj klimës, ekziston mundësia që ndryshimi i klimës të ndikojë në epidemiologjinë e saj, duke përfshirë shpërndarjen dhe ndikimet e saj tek njerëzit”, tha Kris Murray, profesor në Njësinë e Këshillit të Kërkimeve Mjekësore The Gambia në Shkollën e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale të Londrës.
"Në rastin e hantavirusit, karakteristikat e klimës dhe ndryshimi i klimës mund të ndikojnë drejtpërdrejt në praninë ose bollëkun e specieve pritëse të hantavirusit, siç janë speciet e shumta të brejtësve", shtoi Murray.
Ngjarjet ekstreme të lidhura me klimën, të tilla si përmbytjet, thatësirat dhe zjarret në pyje, mund të prishin ekosistemet dhe infrastrukturën njerëzore njësoj, duke krijuar kushte që lehtësojnë përhapjen e sëmundjeve infektive dhe rrisin ekspozimin e njeriut, sipas profesorit Jorg Schelling.
Raportohet se OBSH-ja po punon aktualisht mbi hipotezën se transmetimet kanë ndodhur para se pasagjerët të hipnin në bord.
Që nga korriku i vitit të kaluar, Argjentina ka regjistruar 101 raste të hantavirusit, me 32 vdekje. Kjo është dukshëm më e lartë se periudha 2024-2025, kur u raportuan 64 raste dhe 14 vdekje.
Ekspertët kanë paralajmëruar se rritja vjen pas thatësirës së konsiderueshme që goditi Argjentinën në vitet 2023 dhe 2024, e cila u pasua nga rritje e reshjeve në vitet pasuese. Kjo do të thotë më shumë mbulesë bimore dhe më shumë ushqim për bartësit e hantavirusit, siç janë minjtë.
A është hantavirusi një kërcënim për Evropën?
Hantavirusi ekzistonte në Evropë shumë kohë përpara se të dominonte titujt e gazetave në fillim të këtij muaji, me shpërthimin e parë të dokumentuar që ndodhi në Suedi në vitin 1934.
Një studim i vitit 2009 i botuar në Bibliotekën Kombëtare të Mjekësisë thotë se temperaturat e larta në Evropën Perëndimore-Qendrore janë shoqëruar me shpërthime më të shpeshta të hantavirusit Puumala.
Puumala është shkaku më i zakonshëm i infeksioneve me hantavirus në Evropë dhe mund të përhapet tek njerëzit nëpërmjet thithjes së pluhurit të ajrit të kontaminuar nga urina, jashtëqitjet ose pështyma e minjve të infektuar.
Shkakton një formë të lehtë të etheve hemorragjike me sindromën renale, me simptoma që variojnë nga ethe të papritura dhe dhimbje koke deri te dhimbje shpine dhe barku.
Megjithatë, rrallë është fatale dhe nuk mund të përhapet nga njeriu te njeriu.
“Hantaviruset ndodhin globalisht, përfshirë Evropën, dhe është e mundur që ndryshimi i klimës të krijojë mundësi të reja ose në rritje për përhapjen e tyre tek njerëzit, por kërkohet më shumë punë për të kuptuar rreziqet”, shpjegoi Murray.
“Është e rëndësishme të theksohet se hantaviruset, ndërsa shkaktojnë sëmundje të rastit tek njerëzit në të gjithë botën, ato në përgjithësi nuk shfaqin transmetim të fortë njeri-njeri, dhe është pikërisht kjo që dallon rastet e rralla sporadike dhe zakonisht mjaft të izoluara nga grupet më të mëdha të njerëzve të infektuar, siç po shohim në shpërthimin aktual”, vazhdoi ai.
Schelling argumentoi se parashikimet e klimës sugjerojnë që pjesë të Evropës Veriore dhe Perëndimore në veçanti mund të bëhen “gjithnjë e më të përshtatshme” për speciet e brejtësve që veprojnë si “rezervuarë” të hantavirusit.
Çfarë mund të bëjë Evropa për të luftuar hantavirusin?
Pas shpërthimit të hantavirusit , ekspertët po u bëjnë thirrje politikëbërësve të forcojnë sistemet e mbikëqyrjes që kombinojnë të dhënat epidemiologjike, ekologjike dhe klimatike.
“Kjo përfshin monitorimin e variablave të tilla si temperatura, reshjet, indekset e bimësisë dhe treguesit e biodiversitetit, së bashku me mbikëqyrjen e sëmundjeve njerëzore”, deklaroi Schelling.
Ai argumenton se sistemet e shëndetit publik në të gjithë Evropën ende kanë nevojë për më shumë investime në infrastrukturën rezistente ndaj klimës, duke theksuar se parandalimi i shpërthimeve të ardhshme nuk varet vetëm nga një mbikëqyrje më e mirë, por edhe nga adresimi i shkaqeve rrënjësore të vetë ndryshimeve klimatike.
Duke ecur përpara, Murray tha se kërkohen kërkime të mëtejshme për të kuptuar më mirë rrezikun e shpërthimit, veçanërisht për "infeksionet në zhvillim që ose shfaqen rishtas në popullatën njerëzore ose bëjnë gjëra që duken të ndryshme nga zakonisht". /Telegrafi/