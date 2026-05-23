Trump poston një video me Al, "hedh prezantuesin Stephen Colbert në një kosh plehrash"
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka postuar një video me Al në të cilën hedh prezantuesin e “The Late Show with Stephen Colbert” në një kosh plehrash.
Më pas Trump shihet duke kërcyer.
Videoja, e postuar fillimisht në Truth Social, tregon Colbert në skenë duke regjistruar episodin e fundit të “The Late Show with Stephen Colbert”.
Pastaj Trump i afrohet nga pas, e kap nga supet dhe e hedh në koshin e plehrave, dhe mbyll kapakun.
Bye-bye 👋 pic.twitter.com/5dPeXDflyh
— The White House (@WhiteHouse) May 22, 2026
Trump më pas fillon të kërcejë me këngën e tij të preferuar të Village People, “YMCA”.
Përveç presidentit amerikan, edhe llogaria zyrtare e Shtëpisë së Bardhë e ndau videon në X, me mbishkrimin “Mirupafshim”.
Ndryshe, Trump të premten shkroi se largimi i Colbert ishte “fillimi i fundit” për prezantuesit e tjerë të emisioneve të vonë të natës, të cilët ai tha se ishin kritikë ndaj tij.
“Të tjerë, me edhe më pak talent, do të vijnë së shpejti”, deklaroi ai. /Telegrafi/