Zelensky paralajmëron: Rusia po përgatitet të sulmojë me raketa hipersonike Oresnik
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, paralajmëroi se Rusia mund të jetë duke u përgatitur të përdorë raketën e saj me rreze të mesme veprimi Oreshnik kundër Ukrainës, si pjesë e një sulmi më të gjerë që mund të synojë Kievin.
Duke cituar inteligjencën ukrainase dhe informacionin e ndarë nga partnerët amerikanë dhe evropianë, Zelensky tha se Rusia duket se po përgatit një sulm të mundshëm.
“Shërbimet tona të inteligjencës raportuan se morën të dhëna, përfshirë nga partnerët amerikanë dhe evropianë, në lidhje me Rusinë që po përgatit një sulm me raketën Oreshnik. Ne po e verifikojmë këtë informacion”, tha Zelensky.
Ai shtoi se Ukraina po shihte shenja të përgatitjeve për një sulm të kombinuar që përfshinte lloje të shumta armësh.
"Po shohim shenja përgatitjeje për një sulm të kombinuar në territorin ukrainas, përfshirë Kievin, që përfshin lloje të ndryshme armatimesh. Armët e specifikuara me rreze të mesme veprimi mund të përdoren në një sulm të tillë", deklaroi Zelensky.
Oreshnik është një raketë balistike me rreze të mesme veprimi që besohet të jetë një version i modifikuar i raketës tokë-tokë Rubezh, e cila vetë rrjedh nga modelet e raketave balistike të epokës sovjetike.
Rusia përdori për herë të parë një raketë Oreshnik kundër Ukrainës në nëntor 2024 në një sulm ndaj qytetit të Dnipros.
Raketa u përdor së fundmi në një sulm ndaj Oblastit perëndimor të Lvivit më 9 janar.
Zelensky u bëri thirrje ukrainasve të qëndrojnë vigjilentë dhe t'i kushtojnë vëmendje paralajmërimeve për sulme ajrore.
Presidenti u bëri thirrje gjithashtu aleatëve perëndimorë që të rrisin presionin mbi Moskën, duke argumentuar se lejimi i Rusisë për të vazhduar luftën pa pasoja më të forta mund të inkurajojë agresion të ardhshëm diku tjetër. /Telegrafi/