Franca i ndalon ministrit izraelit të sigurisë hyrjen në vend
Franca njoftoi se i ka ndaluar hyrjen Ministrit të Sigurisë Kombëtare Izraelite, Itamar Ben Gvir, për shkak se ka tallur aktivistët e lidhur të kapur nga ushtarët izraelitë në një flotilje ndihmash që shkonte në Gaza.
“Nga sot, Itamar Ben Gvirit i ndalohet hyrja në territorin francez pas veprimeve të tij të dënueshme ndaj qytetarëve francezë dhe evropianë, të cilët ishin pjesë e flotës humanitare”, tha Ministri i Jashtëm Francez Jean-Noel Barrot.
Ai shtoi se, bashkë me Italinë, po bënte thirrje edhe për sanksione në nivel Bashkimi Evropian kundër ministrit izraelit të ekstremit të djathtë.
Ndalimi vjen pas një proteste globale pasi Ben Gvir publikoi një video që tregon trajtimin e rëndë në paraburgimin izraelit të aktivistëve të huaj nga flota.
Ata u ndaluan nga Izraeli pasi ushtarët e tij i kapën në ujëra ndërkombëtare.
Në video, dhjetëra aktivistë shihen të detyruar të gjunjëzohen me ballin në tokë dhe duart e lidhura.
Klipi, i cili kishte mbishkrimin "Mirë se vini në Izrael", tregonte Ben Gvirin duke i tallur aktivistët ndërsa valëviste një flamur izraelit.
Pas protestave, Izraeli tha se po i deportonte aktivistët. /Telegrafi/