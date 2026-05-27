Zelensky me letër urgjente i drejtohet Trumpit: Na ndihmo, situata është kritike
Presidenti ukrainas Volodimir Zelensky i ka dërguar një letër urgjente presidentit amerikan, Donald Trump, në të cilën paralajmëron për mungesa serioze në sistemet e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, veçanërisht në kapacitetet kundër raketave balistike.
Sipas raportimeve, Zelensky thekson se Ukraina po përballet me një situatë gjithnjë e më të vështirë për shkak të intensifikimit të sulmeve ajrore ruse dhe se vendi varet në mënyrë të konsiderueshme nga mbështetja e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e qiellit të saj.
Në letër thuhet se furnizimet me interceptues Patriot dhe sisteme të tjera të mbrojtjes ajrore janë duke u pakësuar dhe nuk po arrijnë të përballojnë ritmin e sulmeve ruse, shkruajnë mediat.
Zelensky gjithashtu kërkon që SHBA dhe Kongresi amerikan të vazhdojnë angazhimin e tyre dhe të ndihmojnë në sigurimin e sistemeve të nevojshme për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës, duke theksuar se shumica e raketave ruse mund të neutralizohen me mbështetje të mjaftueshme.
Letra është shpërndarë edhe tek zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë Kongresin dhe Shtëpinë e Bardhë, në përpjekje për të siguruar reagim të shpejtë nga Uashingtoni.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022. /Telegrafi/