Shefi i Këshillit të Evropës bën thirrje për më shumë mbështetje politike për Gjykatën Speciale të Ukrainës
Duke folur për emisionin kryesor të mëngjesit të Euronews, Europe Today, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Alain Berset, tha se më shumë se 36 vende janë gati të bashkohen me gjykatën e tyre të posaçme për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse për mizoritë e kryera në Ukrainë.
Megjithatë, vendimet kryesore mbi financimin, vendndodhjen dhe mbështetjen politike janë ende të nevojshme përpara se procedurat të mund të fillojnë siç duhet.
"Varet nga vullneti politik i shteteve anëtare", tha Berset.
"Me vullnet politik, do të jetë e mundur të ecim mjaft shpejt", transmeton Telegrafi.
Këshilli i Evropës nënshkroi një marrëveshje me Ukrainën qershorin e kaluar duke krijuar Gjykatën e Posaçme për të siguruar që zyrtarët e lartë të Kremlinit, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, një ditë do të gjykohen për pushtimin e tyre të paprovokuar në shkallë të plotë të Ukrainës.
I pyetur nëse mungesa e mbështetjes nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, mund të minojë besueshmërinë e gjykatës,
Berset e hodhi poshtë çështjen, duke e quajtur planin e gjykatës pjesë të një "kornize të paparë për llogaridhënie" për sulmin katërvjeçar të Rusisë ndaj vendit.
Ai këmbënguli se drejtësia dhe llogaridhënia do të ishin thelbësore për çdo negociatë të ardhshme paqeje.
"Nuk do të jetë kurrë e mundur të ketë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme pa drejtësi", tha ai.
Berset mbrojti gjithashtu një deklaratë të re politike mbi migracionin, të miratuar nga 46 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës javën e kaluar, pas kritikave nga grupet e të drejtave të njeriut.
Ai këmbënguli se deklarata nuk e dobëson Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, por përkundrazi synon të inkurajojë dialogun politik, duke mbrojtur njëkohësisht pavarësinë gjyqësore. /Telegrafi/
